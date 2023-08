Paso del Huracán Hilary deja inundaciones en península de Baja California

El paso del huracán Hilary, que anoche se degradó a categoría 1, dejó afectaciones, como cortes de luz, deslaves e inundaciones, en diversos municipios de la península de Baja California, así como una persona muerta.



Ante el acercamiento del fenómeno a las costas mexicanas, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que cuatro municipios se encuentran en Alerta Roja. Se trata de Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito, Baja California, y Mulegé, Baja California Sur.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que el huracán afectó a 66 mil 652 usuarios, que representan el 3.5 por ciento de los 1.9 millones en ambas entidades.

Hasta anoche el restablecimiento del suministro eléctrico presentaba un avance de 81 por ciento, detalló la dependencia.

Asimismo, precisó que para atender la emergencia dispuso a mil 77 trabajadores, 220 grúas, 163 vehículos, 64 plantas de emergencia, 12 torres de iluminación y un helicóptero, ubicados en puntos estratégicos para atender las afectaciones que se presentan.

VÍCTIMA MORTAL

En Mulegé un hombre murió al intentar cruzar con un vehículo un arroyo, cuya corriente creció por las fuertes lluvias.

La Alcaldesa Edith Aguilar precisó que el deceso se registró en un afluente ubicado en la comunidad de Vizcaíno, y que otras cuatro personas que iban en el mismo automóvil fueron rescatadas.

"Lamentablemente los arroyos cobraron la vida de uno de los integrantes de esta familia de Vizcaíno, y aunque hicieron todo lo posible, los rescatistas no pudieron cruzar los arroyos para apoyar sin exponer sus propias vidas", informó en sus redes sociales.

"Todo mi agradecimiento a la familia Castillo, que realizaron ellos mismos el rescate y a quienes de manera inmediata dieron aviso".

La Edil también alertó del cierre de carreteras hacia el norte y sur de la entidad, desde San Bruno hasta la Cuesta del Infierno, debido a deslaves, rompimientos de asfaltos y arroyos.

Otra comunidad fuertemente golpeada fue la de Santa Rosalía, donde la Edil llamó a los pobladores a analizar la opción de evacuar debido a las fuertes inundaciones.

"El huracán Hilary ya se está sintiendo las ráfagas de viento y sobre todo las caídas de agua, el arroyo de la Avenida Manuel F. Montoya está en crecimiento, por eso les pido que quienes deseen ser refugiados en algún lugar, puedan acercarse a vehículos oficiales de Seguridad Pública y Protección Civil", expresó.

Asimismo el Gobierno estatal, encabezado por el morenista Víctor Castro, informó sobre el cierre de pasos carreteros en el municipio de Loreto por la creciente de arroyos y deslaves.

OTROS ESTRAGOS

Mientras tanto, en Baja California, el Gobierno estatal habilitó 80 refugios con capacidad para resguardar a 9 mil personas.

En el Puerto de San Felipe, ciudadanos reportaron que toda la comunidad, de 17mil habitantes, se encontraba incomunicada.

"No hay luz desde el medio día, parece que hubo problemas en el equipo que transmite, no hay internet, solo los que tienen línea Movistar han podido hacer llamadas breves para no descargar sus teléfonos", indicó Eduardo Rojo, quien tiene familiares en San Felipe.

La dirección de Protección Civil en Mexicali también reportó cortes de electricidad en Colonias como Televisora, Colosio e Infonavit Cucapáh.

Con información de Aline Corpus