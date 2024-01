Pide caravana recibir permisos de tránsito en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- La caravana migrante "Éxodo de la pobreza" arribó este 10 de enero a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, desde donde sentenciaron que permanecerán allí hasta recibir los permisos necesarios para transitar por el País.

Rosa Vázquez, salvadoreña integrante de este contingente que pasó de 6 mil a mil 500 migrantes en poco más de dos semanas, tomó el micrófono para pedir ayuda y acusar abusos de agentes migratorios.

"Vean lo que estamos pasando, como nos trata migración, como nos trata la Guardia Nacional, cuando nos desmayamos nos dejan en un basurero.

"Migración nos engañó, nos dijeron que nos darían un permiso por un año y que hicieron, nos llevaron en autobuses, algunos a albergues y a otros los dejaron en calles", acusó.

La mujer narró que hay niños desaparecidos, sin detallar el número, que fueron abandonados en lugares peligrosos por las autoridades mexicanas.

Además de estos hechos, pasan hambre, frío y sed sin tener ni un peso para comprar agua, señaló.

"Ya no queremos caminar, ya no, nuestros pies están enllagados, vamos a esperar la respuesta y no nos vamos a mover, se lo pedimos de favor", señaló Rosa.

La salvadoreña adelantó que mientras esperan en el lugar, se reagruparán con más migrantes que arriben desde Tapachula, en la frontera sur.

En la víspera de Navidad, esta caravana integrada por unas 6 mil personas partieron el 23 de diciembre desde Tapachula para intentar llegar hasta el territorio estadounidense.

La caravana caminó unos 100 kilómetros durante más de una semana hasta Mapastepec, pero el pasado 2 de enero dejaron de avanzar ante la promesa del INM de entregarles documentos para que continuaran su camino de manera regular, sin embargo, la mayoría nunca recibió los permisos.

El INM trasladó en autobuses a los migrantes a albergues migratorios de Huixtla, Tonalá, Pijijiapan, Arriaga, Palenque y Berriozábal, indicó el activista Luis García Villagrán.

Tras dispersarse, este 8 de enero volvieron a reagruparse en Arriaga, Chiapas, y desde allí partieron hasta San Pedro Tapanatepec, en territorio oaxaqueño.