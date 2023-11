Inician debate presupuestal entre reclamos

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados inició esta tarde el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 entre reclamos de la Oposición por no etiquetar recursos para Guerrero y seguir con el castigo a órganos autónomos.

En tanto, diputados de Morena aseguran que sí quieren apoyar al Estado de Guerrero y a sus habitantes.

El panista Mario Riestra dijo a morenistas que tras el huracán "Otis", el País cambió y por terquedad y soberbia no se ha querido ajustar el proyecto del Ejecutivo.

"Cariño que no se refleja en el Presupuesto no es cariño y los habitantes de Guerrero no tienen garantías", reprochó.

Su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez expresó que el dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto es autoritario y vengativo, porque sigue cobrando factura a órganos autónomos y sigue con el embate al Poder Judicial.

Señaló al PJ no sólo le quitaron fideicomisos por 15 mil millones de pesos, sino que le recortan a su presupuesto otros 6 mil millones.

También reclamó que se haya presentado recortes y nada sea destinado a la emergencia de Guerrero.

Propuso crear una bolsa de 200 mil pesos para atender ampliamente la emergencia, que serían adicionales a la bolsa que ya se prevé de 61 mil millones.

Pidió una tregua para las obras prioritarias y propuso un recorte a las mismas del 30 por ciento, para que se apoye a Guerrero.

Del recorte a Mega Obras saldrían 85 mil millones y otros 15 mil millones de un ajuste al gasto administrativo, propuso.

También planteó que de excedentes petroleros, que se esperan porque el precio del crudo está bajo y se vende en más de 80 dólares el barril, el 50 por ciento se etiquetan para dicha entidad.

Para rematar, propuso que además de andar buscando en los fideicomisos del Poder Judicial, también se disponga del 10 por ciento de los fideicomisos del Gobierno federal, que suman 558 mil millones de pesos.

El morenista Marco Rosendo Medina aseguró que sí hay apoyo y solidaridad con el pueblo de Guerrero y que apoyan las acciones del Gobierno federal con el Estado, al destinar solo 61 mil millones de pesos.

Defendió los recortes a los organismos autónomos y al Poder Judicial.

Argumentó que una constante ha sido pedir más recursos, para después depositar sus remanentes en sus fideicomisos.

Aunque la ASF ha señalado que sí se depositan ahorros del PJ e la Tesorería, acusó nuevamente que entre 2013 y 2018 estos subejercicios sumaron 8 mil millones de pesos y que se fueron a fideicomisos

El priista José Francisco Yunes advirtió que si el Presupuesto refleja las prioridades de un Gobierno, Acapulco no está incluido, como tampoco no los productores, ni las posibilidades de desarrollo de los estados y los municipios.

Reprochó también que le están quitando recursos a autónomos y al Poder Judicial para dárselo al Ejecutivo.

El incremento de 25 mil millones para Pemex, dijo, es resultado del golpe que en la discusión de Ingresos le dio la mayoría a los estados y municipios, al reducir del 40 al 30 por ciento el derecho de utilidad compartida de la paraestatal.

Así, dijo, se castigó la recaudación y con ello los ingresos en lo local.

Acusó que se trata de "un regalo a Pemex" que sí tiene patrimonio, activos y forma de salir adelante, pero lo que no tiene es administración.

Yunes también advirtió que se viola la Constitución con la propuesta de gasto, porque el déficit presupuestal es de 1.6 billones de pesos y solo se consideran inversiones de 1.1 billones de pesos.

Acusó que hay medio Billón, 500 mil millones de pesos, que no se van a usar en los conceptos autorizados para deuda, como obras que generen más ingresos, emergencias o reestructuración de deuda.

Por ello, advirtió, se "esconden recursos en bolsas discrecionales".

La prueba está en que en la Secretaría de Hacienda hay proyectos sin registro, por lo que el uso del dinero será discrecional.

"Si quieren atender programas de alimentación o pobreza, vayan a programas que están inscritos. Es realmente alarmante la cantidad de recursos que se esconden en bolsas de manera discrecional previo a un año electoral y estando de por medio la emergencia y catástrofe que se viven en algunos puntos del país", dijo.

En la discusión continúan oradores a favor y en contra, antes de votar en lo general.