Peso Pluma compone canción a juego de Call of Duty

CIUDAD DE MÉXICO.-Peso Pluma, el artista del momento, el cantante que viene forjando su carrera con apologías al narcotráfico, el que cuenta historias sobre los Guzmán, del Cártel de Sinaloa, fue convocado por Activision para cantarle al nuevo videojuego Call of Duty: Modern Warfare III.

Una vez más, el desarrollador confía en un artista mexicano para promocionar su nuevo título, el cual se estrenará próximamente en consolas y PC. El año pasado, Activision colaboró con la Banda MS en una estrategia similar para capturar la atención del público mexicano y latino.

El video estrenado primero en el canal de YouTube del creador del videojuego lleva por nombre "Peligro", un corrido bélico donde se pone en la piel de un guerrero dentro del juego, listo para la batalla y sin miedo a morir a manos del personaje antagónico Vladímir Makarov.

"Traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo. Aquí no existe el miedo. Si para morir nacemos", dice el cantante en el coro.

De acuerdo con Rodrigo Pérez, director de producto en Call of Duty Latinoamérica, e Iñigo Campomanes, gerente de operaciones comerciales de Activision Blizzard, Peso Pluma es seguidor de Call of Duty, por tanto, la colaboración resultó lo más orgánica posible, dándole libertad creativa para componer la canción.

"Disfruto jugando Call of Duty mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III", dijo Peso Pluma en un comunicado.

Tras ser cuestionados sobre las presuntas relaciones de Peso Pluma con el narcotráfico, los directivos respondieron que el juego solo es un producto de entretenimiento, lejano a cuestiones políticas, que encontraron en el intérprete un talento que hace sentido con la narrativa de Call of Duty: Modern Warfare III.

Pérez y Capomanes indicaron que una de las razones por optar por Peso Pluma es por su exposición mundial, pues a diferencia de la Banda MS, el intérprete de "Lady Gaga" forma parte de una campaña de marketing global. Cabe recordar que en julio pasado, el mexicano se posicionó Top 1 Mundial en Spotify con el sencillo "Ella baila sola".

Además de YouTube, la canción Peligro está disponible en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music o Apple Music.

Call of Duty: Modern Warfare III llega el 8 de noviembre en PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.