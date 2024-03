Repunta asalto a negocios: "Lo que avanza no es la justicia, sino la impunidad", asegura Coparmex

El Mañana / Staff.- La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, presentó la más reciente edición del Monitor de Seguridad en la que se destaca el incremento en el delito de robo a negocio y también en los casos de violencia política.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora Icaza, y el de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación, Jorge Peñúñuri Pantoja, enfatizaron la preocupación por el incremento de estos ilícitos que, en el primer caso, afectan directamente a los negocios y, en el segundo, dañan la democracia y la convivencia pacífica, tan necesaria en México.





DESTACA REPORTE

El reporte destaca que, de los robos a negocio denunciados en enero de 2024, el 47.6% fueron tipificados con uso de violencia, lo que implica un aumento del 9.4% del robo con violencia respecto a enero de 2023. Las entidades con mayor número de reportes fueron Baja California, con 365; en segundo lugar Quintana Roo, con 348 y después Aguascalientes, con 324.4. Por el contrario, los estados que menos carpetas registraron en enero fueron Yucatán, con 5.5; Chiapas, con 12.6 y Nayarit, con 16.3.

Sólo durante enero de 2024 cada día se inició un promedio de 224 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio. El total de carpetas durante el primer mes del año fue de 6 mil 935, lo que representó un aumento del 4.6% respecto a enero de 2023.





LOS MÁS AFECTADOS

Los municipios más afectados por el robo a negocio son Benito Juárez, en Quintana Roo; seguido de Mexicali, en Baja California y en tercer lugar, Veracruz. Destaca que 10 de los 20 municipios con mayor robo a negocio se concentran en el Estado de México. Para estas mediciones sólo se tomaron en cuenta entidades y municipios con más de 10 mil unidades económicas.

En el caso de carpetas de investigación por robo a negocio con violencia en enero se abrieron 3 mil 229; esto es el 47.6% del total de las carpetas de robo a negocio que implica que casi 1 de cada 2 robos a negocio fueron con violencia.

En los 62 meses de esta administración se han registrado más de 479 mil carpetas de investigación por robo a negocio, que representa un incremento de 11.3% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.





MUCHOS NO SE DENUNCIAN

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas realizada por el INEGI, el 78.3% de los delitos de robo a negocio no se denuncian. "En Coparmex nos preocupa mucho que casi 8 de cada 10 robos a negocio no se denuncien; es una cifra negra muy elevada. Esto ocurre, en muchos casos, por miedo, por desconfianza en las autoridades o porque las víctimas consideran que tras denunciar no pasará nada. Con todo ello, lo que avanza no es la justicia, sino la impunidad".

Con respecto a los delitos de violencia política, es importante mencionar que no existen datos oficiales. Para obtener registro, la Confederación recurrió a la base de datos que elaboró Data Cívica en colaboración con el CIDE.