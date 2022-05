´Aunque presenten lluvia de amparos´

Aunque cuatro de los siete segmentos del Tren Maya no cuentan con los estudios técnicos necesarios, el Presidente señaló que es evidente que sus adversarios y los "pseudoambientalistas" interpusieron amparos en contra del Tramo 5 porque "ahí es dónde está el dinero".

"¿Dónde hay más dinero de toda la ruta? Aquí (en el Tramo 5), ah, pero ahí está Calica y ahí está Xcaret", apuntó.

Aseguró que los amparos presentados contra el Tren Maya se resolverán de la misma manera que se resolvió "la lluvia de amparos" en contra del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Presidente dijo que sus adversarios no quieren que avance su gobierno y "ellos lo que quieren es que no hagamos nada, pero no me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren".

Criticó que a sus opositores no les importa que se quede la inversión "tirada", pero aseguró que su deber como presidente electo es proteger los recursos de los mexicanos.

Asegura AMLO

Beneficiará a Centroamérica

A unos días de que inicie su gira por diversos países por Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda esa región se verá beneficiada con la construcción del Tren Maya.

A pregunta expresa en su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó que hay estaciones del proyecto ferroviario - que busca inaugurar en diciembre de 2023 -que están muy cerca de la frontera con Guatemala y con Belice.

"Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamericana se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala se va modernizar la vía férrea y van haber trenes nuevos del Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, se va modernizar toda la vía, esto ayuda mucho para Guatemala, pero además con el Ten Maya va a quedar muy cerca de Guatemala por el lado de la frontera con Tabasco, hay un paso que se llama El Ceibo, es un paso fronterizo que está a una hora o menos de Tenosique, en donde va haber una estación del Tren Maya.