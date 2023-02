Frenan reclasificación de ataque con ácido a saxofonista

"El día de hoy se ha confirmado, en estricto apego a la ley, la vinculación a proceso por feminicidio (contra Juan Vera Carrizal)", anunció la música oaxaqueña.

Sin embargo, Ríos advirtió que sigue pendiente la resolución de los magistrados del Tribunal a la petición, por medio de amparo, en la que Vera Carrizal solicitó prisión domiciliaria.

"Esto desafortunadamente no ha acabado porque este sistema de justicia le sigue permitiendo a Juan Vera Carrizal seguirse amparando", lamentó.

La sobreviviente urgió a los tribunales capacitarse en materia de género y entender qué es la violencia feminicida.

María Elena Ríos ha cuestionado la actuación de los jueces que han participado en su proceso, como el caso del juez Teódulo Pacheco, a quien ella acusa de estar coludido con su agresor.

La saxofonista denunció que uno de los argumentos del juez para autorizar la prisión domiciliaria a Vera Carrizal fue que el delito no era feminicidio porque ella no murió ese 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca.

"Pareciera que lo único malo que hice fue sobrevivir. Me dijo el juez: 'tú sobreviviste, no se trata de feminicidio'. Aunque la prisión preventiva todavía no terminaba, la justificación del juez es que estoy viva", dijo en entrevista con REFORMA.