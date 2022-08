Nicki Nicole asegura tener los pies en la tierra

A la joven argentina de 21 años no le da miedo lanzarse a una colonia como la Granja Sanitaria, en Monterrey, una zona que ha sido considerada como conflictiva, para grabar su nuevo video.

"Estuvimos rodando hace unos días acá, en Monterrey, donde conocí un poquito de los barrios, también la cultura y me gustó mucho. Fuimos a la Granja, estuvimos grabando, haciendo tomas de día y la gente se portó bien", contó Nicki.

La cantante realizó en la Ciudad el clip de la colaboración que hizo con el rapero Alemán.

La compositora habló de su carrera y el deseo de regresar con un concierto a Monterrey. Ella fue parte del cartel de la pasada edición de Pa'l Norte.

"Al principio me daba un poco de miedo mirar al público, me entraban nervios, pero hoy en día busco conectar con ellos", agregó.

Dijo que fue una locura su participación en el festival de Fundidora.

"Ahora que se dé poder tocar en un show propio acá en Monterrey será un sueño hecho realidad para mí y con ganas de que sea ya", expresó.

Indicó que pese a la popularidad que tiene, busca mantener los pies en la tierra.

La argentina fue una de las cantantes latinas que participó en el tema "Pa' Mis Muchachas", con el que Christina Aguilera regresó a la música en español.

"Con Christina fue una locura para mí porque es mi ídola desde chica", contó la joven.

"Poder verla y hacer una canción con ella, también con Nathy Peluso y con Becky G, fue genial. Las cuatro mujeres juntas tocando nuestro tema en el Latin Grammy, la verdad que fue un orgullo", dijo.

"Me gustó mucho que ella, a mí que recién arranco, me dio una mano para guiarme en la música".

Pero, ¿qué le aprendió a Christina Aguilera en el tiempo que convivió con ella?, se le cuestionó a Nicki.

"Ella es alguien como de mucha fuerza, de decir: 'Esta soy yo'. Es la esencia que ella mantiene, porque no necesita ser nada más que ella misma para estar donde está, y eso para mí es un consejo, que tengo que ser yo misma", respondió.

Quiere probar otros géneros musicales

Aunque lo suyo es el género urbano, en particular el trap, también le gusta probar con otros ritmos.

"Algo que a mí me gusta siempre es probar. Lo versátil, por ejemplo, la canción que grabé con Los Ángeles Azules. Ellos me invitaron a hacer una cumbia y me encanta la cumbia.

"También me gusta hacer pop, me gusta ir por el reguetón a veces, siento como que está bueno esa búsqueda de ir probando nuevos géneros y divirtiéndonos", expresó.