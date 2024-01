Cuestionan exministros la propuesta de Obrador

Ciudad de México

Dos ministros de la Suprema Corte en retiro, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, han expresado su rechazo a una elección total de los jueces de la judicatura por voto popular, como propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las opiniones de Zaldívar y Sánchez Cordero son de peso porque ambos son aliados de López Obrador y colaboran en su movimiento político. Sánchez Cordero fue la primera secretaria de Gobernación del sexenio obradorista y ahora es senadora por Morena, el partido en el poder, mientras que Zaldívar es integrante del grupo de asesores de Claudia Sheinbaum, la abanderada oficialista a la presidencia. Este último tiene la encomienda de diseñar una propuesta de reforma judicial para Sheinbaum, paralela a la que López Obrador enviará al Congreso en febrero.Los principales puntos de disenso de los exministros están relacionados con qué personas podrán presentarse como candidatos a jueces, y si todos los cargos judiciales irán a elección (es decir, jueces, magistrados de circuito, magistrados electorales, ministros de la Corte y consejeros de la Judicatura). "Obviamente, desde mi punto de vista, no podría ser una elección abierta en que cualquier persona se pueda inscribir para ser candidato a ministro, quizá tendría que ser una elección indirecta", declaró Zaldívar la semana pasada en un foro en Toluca, Estado de México. "Si esto fuera así, ¿qué tipo de elección?, ¿con qué garantías?, ¿con qué requisitos? También habría que analizar: ¿esto solo debe de ser para ministros? ¿También para magistrados del Tribunal Electoral? ¿Para consejeros de la Judicatura Federal? ¿Para todos los jueces del país? Este es un debate sumamente interesante que tenemos que acometerlo con apertura de criterio, no con prejuicios preconcebidos", añadió el juez.

En cuanto a la elección de ministros del Supremo, Zaldívar ha sostenido que una posibilidad es que el titular del Ejecutivo proponga a 10 candidatos, el Senado a 10 y la Cámara de Diputados a otros 10. Se trataría de una elección por voto popular, pero acotada (Zaldívar la llama "indirecta").

Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. "No hay ningún sistema en el mundo que sea plenamente satisfactorio [en cuanto al nombramiento]. No hay ninguno que pueda garantizar que no haya jueces constitucionales que puedan tener una excesiva cercanía con un determinado partido político o con un determinado actor político, no hay un sistema que garantice que ciertos jueces constitucionales no puedan fallar incluso en contra de lo que es el sentir de la mayoría de la población de un país", ha dicho el ministro en retiro.

Zaldívar ha organizado foros públicos para discutir con víctimas del sistema judicial, funcionarios y especialistas cuáles son los puntos urgentes para incluir en una reforma judicial. "¿Qué es lo que se debe buscar? Perfiles. Porque no hay jueces neutrales, todos los jueces y los seres humanos tenemos una manera de ver el mundo, la objetividad es un ideal, pero es casi imposible en la realidad. Tenemos que buscar un sistema que garantice que lleguen perfiles adecuados, no ministros que piensen como nosotros queremos que piensen", ha añadido.

Sánchez Cordero fue entrevistada sobre el tema este domingo, en el marco del Consejo Nacional de Morena en el que Sheinbaum fue ratificada como abanderada presidencial del partido. La legisladora dijo que se evaluará la iniciativa de reforma que enviará al Congreso el presidente López Obrador en materia judicial. No obstante, adelantó que la elección de nuevos integrantes de la Suprema Corte "no puede ser abierta". "Hay que tener mucho cuidado en la gente, [debe ser] sumamente capacitada, sobre todo para llegar a esos puestos, porque no es fácil. [...] Para ser una jueza se requiere mucho temple, mucha convicción, pero también mucho conocimiento", sostuvo, de acuerdo con Milenio.

Este lunes, la ministra en retiro ha abundado en "que no todos pueden ser candidatos a ministros". "¿Por qué no todos? Tiene que ser una elección en su caso en donde se elijan personas capacitadas, profesionales, con mucho carácter, mucho temple, mucha convicción, probadamente honestas", ha indicado en una entrevista en Radio Fórmula. "Esto no puede ser más que dirigido a un grupo de personas muy profesionales, muy capacitadas, abogados con mucha experiencia y con una honestidad probada, porque eso es lo que se requiere cuando tú llegas a una posición de esta naturaleza".

Cuestionada sobre cómo debe ser el criterio de selección para los candidatos a ministros, Sánchez Cordero dijo que se deberá evaluar la elegibilidad e idoneidad de los aspirantes, tal como, actualmente, los legisladores lo hacen para designar a magistrados de circuito. "Hay que analizar cuál va a ser la metodología para la competencia en las boletas para la elección de algunos ministros. Hay metodologías que hay que revisar. No es que yo me oponga. Yo me opongo a la elección abierta", ha indicado la jueza. "Yo siempre estoy de acuerdo en que la gente que llega a la Suprema Corte de Justicia de este país tiene que ser la mejor elección que se pueda dar. [...] Vamos a ver la metodología para que el pueblo elija, claro, el pueblo, ¿pero quiénes van a participar [como candidatos]?", ha añadido.