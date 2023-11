Mi renuncia a la Corte se ajusta a la Constitución: Arturo Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que su renuncia, presentada ayer martes al presidente Andrés Manuel López Obrador, "se ajusta a la Constitución" y que no busca un cargo público.

"Hay quienes han salido de manera espontánea a decir que no es causa grave, es causa grave, la causa grave no es una causa trágica, de enfermedad o discapacidad, es una causa importante y trascendente, primeramente a juicio del ministro que presenta su renuncia. En los antecedentes no hay un contenido único que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo las consecuencias", dijo Zaldívar este miércoles en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Arturo Zaldívar renunció ayer como ministro de la Corte. En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su ciclo terminó y que las aportaciones desde allí se volvieron marginales.

Dos horas después, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, publicó una foto en sus redes sociales en la que anunció la incorporación de Zaldívar a su equipo, con quien acordó "trabajar juntos para avanzar en la transformación del país".

Para expertos, la renuncia es inconstitucional, al no invocar "causas graves", pero prevén que el Presidente aceptará la dimisión y mandará una terna al Senado, con lo que tendrá en la Corte a cinco ministros propuestos por él.

No aspiro a la FGR, asegura ministro Zaldívar

Ante estas versiones es que el ministro Zaldívar señaló que la renuncia "es una limitación a la libre personalidad y la libertad de trabajo, consecuentemente la renuncia debe analizarse de manera flexible".

Tras su renuncia y su filiación al proyecto político de Sheinbaum, el ministro aseguró que "yo no renuncio por un cargo público, voy a sumarme a u proyecto político social en el que creo. Me sumo con una mujer a la que admiro, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta". En sentido, rechazó que busque la Fiscalía General de la República, "yo ya fui ministro presidente de la Corte, el más alto cargo de un litigante".

Sobre la propuesta del presidente AMLO sobre la elección popular de ministros de la Corte, Zaldívar dijo que "se vale debatir qué sistema de elección de jueces es el mejor, eso de que el INE no se toca, la Corte no se toca, no, la sociedad es dinámica o no se avanzaría".

Zaldívar: jueces y magistrados no deben elegirse por elección popular

Además, el ministro señaló que no sólo en México, sino en Estados Unidos, España, Argentina se ha demostrado que la designación no popular tampoco garantiza los mejores perfiles para jueces y ministros de la Corte.

Sin embargo y a pesar de aún no decantarse por el llamado "plan C" sobre la elección popular de ministros de la Corte, Záldivar dejó claro que no está de acuerdo en que los jueces y magistrados sean electos a través de esa vía. "Yo no veo conveniente someter a elección popular a jueces y magistrados, a mí me parece que no sería viable ni posible ni plausible, buscar que más de mil 500 juzgadores sean electos".

Sobre las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, el ministro dijo que tiene una opinión pero que en este momento no la expresará por respeto a la ministra presidenta Norma Piña "no vale la pena echar más leña al fuego" pero deseó que el diálogo "sea fructífero" en torno al debate por la desaparición de los 15 fideicomisos.