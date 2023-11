¡Mantienen el vuelo!

Filadelfia, E.U.

Jalen Hurts mostró un momento de franqueza para un jugador que rara vez reconoce que está jugando lesionado. Los efectos de una adolorida rodilla izquierda que lo obligó a caminar cojeando hasta la banca, justo antes del medio tiempo, le están pasando factura.

Sí, incluso Hurts necesita un tiempo libre.

"Egoístamente", dijo. "No creo que la semana de descanso pudiera haber llegado en un mejor momento".

Los Eagles se mantienen fuertes como el único equipo de la NFL con marca de 8-1, incluso con Hurts adolorido. Filadelfia tiene libre el fin de semana de cara a una revancha del Super Bowl en contra de Kansas City, dándole a Hurts un respiro necesario del dolor persistente que lo ha molestado la mayor parte de la temporada.

El quarterback sigue ignorando las preguntas sobre la gravedad de la lesión, incluso fingiendo ignorancia cuando se le pregunta sobre el golpe directo de casco a rodilla que lo hizo tambalear brevemente en contra de Dallas, porque así es su constitución.

"Así es él", dijo el coach de Filadelfia Nick Sirianni. "Ya sea que su cuerpo se sienta al 100%, o que no se sienta al 100%, cosa que no ocurre con nadie en este momento en particular, él es un guerrero. Va a jugar con golpes y magulladuras y a un alto nivel porque es un gran jugador".

Los campeones defensores de la NFC están firmes en control de la división Este de la Nacional. La victoria del domingo no solamente les da una ventaja de 2 ½ juegos en la tabla de posiciones, los Eagles pueden agregar un juego extra debido a que tienen el desempate a su favor sobre los Cowboys.

Hurts estableció un récord de QB de la franquicia con su 33era anotación por carrera y subió a la sexta posición en los Eagles de yardas por pase. El jugador de 25 años debería tener una larga carrera por delante para tratar de establecer el récord. Pero mucho, por supuesto, depende de su salud.

QUÉ FUNCIONA

El trabajo en equipo. Al ver las estadísticas finales no hay nada en el papel que sobresalga. No hubo un corredor con 100 yardas. Tampoco un receptor de 100 yardas. Las yardas por pase de Hurts tampoco sorprenden. Pero cuando los Eagles realmente necesitaron una jugada grande, alguien respondió.

DeVonta Smith tuvo una recepción de anotación de 29 yardas para la ventaja de 21-17. El linebacker Zach Cunningham evitó una anotación de Dak Prescott al darle una voltereta en la yarda uno. Josh Sweat capturó a Prescott para una pérdida de 11 yardas en la última serie que esencialmente acabó con la última oportunidad de una remontada de Dallas.

QUÉ DEBE MEJORAR

La defensiva secundaria. Prescott lanzó para 374 yardas y tres touchdowns. Una semana antes, Sam Howell de Washington logró 397 yardas con cuatro anotaciones. Tua Tagovailoa de Miami lanzó para 324 yardas y tres anotaciones una semana previa.