Aprueba Congreso local la ´Ley Malena´ contra la violencia ácida

Ciudad de México

Ciudad de México ha dado un paso más en la protección de los derechos de las mujeres y las personas atacadas con ácido. El Congreso local ha aprobado por mayoría una reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para incluir el concepto de "violencia ácida" en su articulado y ha reformado el Código Penal local para que los ataques con sustancias químicas sean castigados con una pena de entre 8 y 12 años de prisión. La medida ha sido bautizada como Ley Malena, en homenaje a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019.

La decisión ha sido recibida entre aplausos y gritos de felicidad. Entre ellos, los de la propia Ríos, quien ha sido invitada a la votación. A su lado también se encontraba Elisa Xolalpa, atacada con ácido por su pareja hace 22 años en Ciudad de México y quien sigue esperando que su caso se haga justicia. "Abajo el patriarcado, que va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer", han coreado las presentes en la tribuna de invitados.

La reforma del Código Penal incluye que las penas aumentarán en una mitad cuando se cause deformidad en rostro, haya daño de órganos o en casos en que la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad; y la conducta será considerada feminicidio en grado de tentativa, si el daño físico es permanente o si afecta a los órganos reproductores sexuales. Además, incluye multas de 300 a 700 veces la unidad de medida a "quien cause un daño en la integridad física o salud, utilizando diversas sustancias y/o compuestos químicos, que provoquen lesiones internas, externas o ambas", puede leerse en el texto.

La iniciativa ha sido aprobada después de un año de trabajo entre legisladores, activistas, organizaciones e instituciones como la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos. La diputada morenista Ana Francis López Bayghen, presidenta de la Comisión de Género en el Congreso, indicó que la reforma busca regular la "violencia ácida" como un nuevo tipo de agresión contra las mujeres, que consiste en ataques con sustancias que buscan causar daño, a través de lesiones temporales o permanentes, internas o externas, que pueden provocar discapacidad o poner en peligro la vida.

Hasta ahora este tipo de violencia solo era considerado como agravante dentro de un delito de lesiones. La medida, sin embargo, contempla que estos ataques puedan alcanzar el grado de tentativa de feminicidio -intento de feminicidio- si representan un daño severo para la víctima, lo que podría ser castigado con hasta 30 años de prisión. El 94% de los ataques con ácido en México quedan impunes y la legislación de la mayoría de los Estados no los contempla específicamente como violencia de género hacia las mujeres, de acuerdo a la Fundación Carmen Sánchez.

Sin embargo, el país sigue sin contar con estadísticas claras sobres ataques con ácido. Muchos de ellos no quedan contabilizados como tal en las fiscalías. Algunos son archivados como delitos de lesiones o como violencia familiar. Entre 2010 y 2022, cada año unas 270 mujeres ingresaron en un hospital tras ser atacadas con ácido, químicos o alguna otra sustancia corrosiva. La información fue publicada por el periódico Milenio tras una solicitud de información realizada a la Secretaría de Salud federal.

Sin embargo, estos datos solo reflejan una parte de los ataques. No existe información sobre los casos atendidos en hospitales estatales o clínicas privadas. Tampoco hay registro de casos en los que se produjo la agresión, pero la mujer no fue llevada a un hospital. Hasta la fecha, los ataques con sustancias químicas en la mayoría de los Estados todavía son considerados un delito de lesiones y no un intento de feminicidio.

De los 1.500 casos de ataques con ácido en todo el mundo que registró la organización Acid Survivors Trust International (ASTI) en su último informe, el 80% de las víctimas eran mujeres. En México organizaciones como la Fundación Carmen Sánchez ha registrado en las últimas dos décadas decenas de casos de víctimas de violencia ácida. El 85% del total, fueron cometidos por un hombre, en su mayoría parejas o exparejas de las mujeres atacadas.