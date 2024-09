Agradecimiento de AMLO a Senadores por Reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores de Morena y partidos aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde por haber aprobado la reforma judicial.



"Yo estoy muy agradecido con ellos, qué bueno que tocas el tema, porque quiero mandarles a todas y a todos un abrazo fraterno, cariñoso. Agradecerles mucho porque defendieron la iniciativa que envió el Ejecutivo, lo hicieron con principios y con firmeza, sin titubeos, no se dejaron comprar, ni intimidar y sabían de qué se estaba luchando por una causa justa, a todas, y a todos. Les agradezco por su comportamiento, a todas y a todos", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional.

Indicó que no recibió ayer a los senadores para "cuidar las formas" y no dar motivos a sus opositores a que sigan acusando que se estableció una dictadura.

López Obrador señaló que antes de que termine su gobierno recibirá a los senadores y "comemos una buena barbacoa".

"Y no los recibí ayer, porque llegamos al acuerdo de que no nos íbamos a ver ahora para cuidar, no sólo el fondo, sino las formas, que la política es fondo y forma y para qué dar motivos a que siga diciendo Krauze y Aguilar Camín, gritando de que se estableció, se instauró la dictadura.

"No, ya después, antes de que yo me vaya los voy a invitar para reunirnos, en una de esas hasta desayunamos, comemos una buena barbacoa, ya sea del Estado de México, de Texcoco, de Hidalgo, de Milpa Alta, algo para celebrar con ellos.

"También lo tendría que hacer con los diputados y son muchos, pero mi agradecimiento muy fraterno", dijo.