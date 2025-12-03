Sheinbaum enviará al Senado proyecto de reducción de jornada laboral

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, luego de un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil, enviará al Senado de la República el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.

"Por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual, entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial sino en algunos de ellos, incluso, mayor productividad y es un acuerdo de consenso", destacó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Este miércoles se enviará el proyecto de reforma al Senado de la República con miras a que se discuta el próximo año.

"Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leí una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas, incluso en el caso de servicios, hotelería, y otras áreas", expresó la Presidenta.

¿Cómo se implementará la jornada laboral de 40 horas?

La jornada laboral se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas; durante el 2026 iniciaría el periodo de transición y en enero 2027 inicia la primera disminución.

Se creará un registro electrónico de la jornada laboral, que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, con ello, entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comienza la primera reducción de dos horas.

Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año se hará efectiva la reducción: En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40. Puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones, además con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas.







