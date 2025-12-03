Salario mínimo en frontera norte subirá 5 por ciento en 2026

A partir de enero de 2026, aumentará el salario mínimo en todo el país y para la región de la frontera norte este incremento es del 5 por ciento, lo que significa que el ingreso será de 440.87 pesos, de acuerdo con lo informado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que en la zona libre de la frontera norte, el aumento será del 5%, es decir pasa de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representa un ingreso mínimo de 13 mil 149.80 pesos mensuales.

Subrayó que este incremento forma parte del compromiso constitucional de la administración para que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas hacia 2030. En la frontera norte, afirmó, el nuevo salario ya permite cubrir 2.8 canastas.

¿En qué municipios aplica el salario de frontera?

De acuerdo con el Banco de México, el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte se integra por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica:

Baja California:

Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana

Sonora:

San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta

Chihuahua:

Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides

Coahuila:

Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo

Nuevo León:

Anáhuac

Tamaulipas:

Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros









¿Cuál será el nuevo salario mínimo en el resto del país?

El secretario del Trabajo del Gobierno Federal explicó que el salario mínimo general tendrá un incremento del 13%, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026. Esto equivale a 9,582.47 pesos mensuales.