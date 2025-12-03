Sheinbaum anuncia aumento de salario mínimo para el 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal alcanzó dos acuerdos con los sectores empresarial y obrero, se trata de el incremento al salario mínimo a partir de 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas.

En la conferencia de este martes, anunció que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará el beneficio del aumento de salario a 8.5 millones de personas trabajadoras en el país.

"Tenemos una muy buena noticia: un acuerdo entre el sector empresarial y las y los trabajadores de México. Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual... es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la mandataria.

¿Cuál es el incremento al salario mínimo?

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, detalló que el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

El secretario del Trabajo y Previsión Social explicó que el poder adquisitivo de las y los trabajadores de México presenta un crecimiento del 154 por ciento con los gobiernos de la Cuarta Transformación, mientras que en la frontera se mantiene por arriba del máximo histórico, lo que significa que el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y en la frontera a 2.8.

"Con este incremento calculamos que, al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Es el nivel más alto desde 1980", subrayó el funcionario.

Añadió que, con el nuevo monto, una familia podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los empresarios por el consenso unánime para incrementar el salario mínimo y señaló que no tendrá impactos en la inflación.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, agregó.

Implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas

Respecto a la jornada laboral de 40 horas, Bolaños explicó que el gobierno trabajó, por instrucción de la presidenta, en un diálogo permanente con trabajadores, sindicatos y empresarios para definir una ruta de implementación paulatina durante el sexenio.

El acuerdo, precisó, surgió también por unanimidad y busca garantizar que la reducción de la jornada se lleve a cabo sin afectar la productividad ni a las empresas.