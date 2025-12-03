STPS presenta proyecto para reducción de jornada laboral a 40 horas

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó el proyecto de reforma para la implementación de la semana laboral de las 40 horas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, Bolaños reconoció a las personas trabajadoras que lucharon para esta propuesta y los diálogos con distintos sectores, pero aclaró que "no puede ser de un momento a otro".

¿Qué propone la reforma laboral de 40 horas?

El titular de la STPS indicó que se trata de "una transformación histórica del mundo del trabajo" y destacó que la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía.

"Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones.

"Asimismo, por primera vez establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Hacer una reforma legal y sobre todo constitucional desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión, y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas", explicó Bolaños.

Detalles sobre la implementación gradual de la reforma

"Esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos, año con año, en una reducción de dos horas a partir del año 2027, para alcanzar las 40 horas en enero del año 2030", agregó.

Dijo que 2026 y los meses posteriores a la aprobación legislativa, influirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores, y las personas trabajadoras, organicen, planeen, adapten, y de manera conjunta, puedan consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo.

Resaltó que con estas adecuaciones se tendrá mayor disposición de tiempo, descanso, actividades de recreación, condiciones de trabajo dignas y también mejora en la productividad.

Se establece un límite para que la suma entre las horas ordinarias de trabajo en las extraordinarias no puedan superar en ninguno de los casos las 12 en un día.

Impacto esperado en la vida de los trabajadores

"Le devuelve tiempo de vida las de los trabajadores, para que decidan libremente qué hacer con él, y de esta manera tengan condiciones para alcanzar tanto el bienestar material como espiritual, porque no debemos olvidar que el tiempo es un recurso finito e irrecuperable", expresó el secretario del Trabajo.