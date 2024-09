AMLO: "Me lanzaron botella porque están enojados"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le gritaron "dictador" y le arrojaron una botella ayer en Veracruz porque están enojados de que ya no hay corrupción en el País.

"Ayer me tiraron una botella de agua y es que yo empecé jugando beisbol, era fielder, imagínense si no sé... si hasta la pude haber agarrado (la botella), pero no pasó a mayores.

"Entiendo que están enojados, que están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene de conservar, de mantener el statu quo; pero eso ya no se puede, y ya se les va a ir pasando el enojo", comentó López Obrador en conferencia mañanera.

Ayer, el Mandatario federal fue recibido entre gritos de "¡dictador, dictador!" por parte del personal del Poder Judicial de la Federación en Veracruz.

Al momento en que el Mandatario ingresaba a la Casa Juárez del Puerto de Veracruz, alcanzó a esquivar una botella de agua que fue lanzada desde la acera donde protestaban los trabajadores del Poder Judicial.

Esta mañana, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no habrá persecución contra el responsable de haber arrojado la botella.

'Aventé una botella, pero nunca agredí al Presidente' Jorge Cedillo Guevara, empleado de la Secretaría de Gobierno estatal, se deslindó del lanzamiento de una botella al Presidente Andrés Manuel López Obrador

"Les molesta mucho el que no haya corrupción y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo", aseguró.

El titular del Ejecutivo federal pidió a los morenistas que ante este tipo de situaciones actúen con prudencia y no caigan en la provocación.

"No (considero lo de ayer como una agresión), porque no pasó a mayores. Y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del País, que actuemos con respeto, con tolerancia.