Pobrecitos conservadores creen que me ofenden.- AMLO

Al visitar la entidad para supervisar un camino rural en Olinalá, Guerrero, recibió de un ciudadano un sombrero como regalo.

En el templete, el Mandatario recibió el presente que lucía de gran tamaño y señaló que por usarlos era motivo de mofa.

"¡Que se lo ponga!", le gritaron los asistentes de manera repetitiva.

El Presidente aceptó con la aclaración: "nada más un ratito nada más. Éste es para allá".

"¿Saben una cosa? Los pobrecitos conservadores, de veras que pobrecitos. Hay una canción de Facundo Cabral que decía: 'pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo'", expuso.

Se colocó el amplio sombrero y desestimó las críticas expuestas en diversas ocasiones en redes sociales.

"Cada vez que me pongo esto (sombrero) sale una foto que creen que me ofenden, porque en las tradiciones, en las costumbres de nuestro pueblo, es esto, las coronas y los collares", expuso.

"Y esto no es nada, hay veces que estoy así (...) esto es México, el México profundo. Voy a la Huasteca, la Huasteca hidalguense, potosina, veracruzana, y ahí es una corona, arriba otra, otra, otra, otra, estoy así", dijo al dimensionar la cantidad de atuendos que porta como regalos en sus giras.

"Entonces sacan fotos y se burlan, no me importa, pobrecitos, no saben", señaló.