AMLO reacciona a crítica de Ricardo Salinas Pliego a su gobierno

En su conferencia mañanera de este lunes 4 de marzo en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en la entrevista del presidente de Grupo Salinas con el periodista Javier Alatorre, en el marco de los 30 años del Noticiario Hechos, "se expresó con holgura".

"Vivimos en un país libre, que se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada, nada. Eso antes no se veía y aquí no pasa nada, se respeta, es sagrada la libertad en general y la libertad de expresión en particular", dijo López Obrador.

"Desde luego, no coincidimos, pero respetamos la opinión de todos y no censuramos a nadie. Debemos de sentirnos muy orgullosos por eso no, hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial.

"Nos respetamos y tenemos una gran ventaja, algo excepcional, tenemos un pueblo muy consciente, muy informado, muy politizado", agregó.





El Presidente volvió a reprochar los reportajes de diarios estadounidenses como The New York Times: "No pasa nada y hay que seguir así, prohibido prohibir".

Salinas Pliego hace críticas a AMLO

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es su amigo pero que no está conforme con el camino que ha tomado su gobierno.

"Soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos, pero he visto que se ha radicalizado y que se ha juntado con una serie de personas que son nefastas y que nos está llevando por mal camino. Y se lo digo a la cara, está equivocado", dijo.

En entrevista con el periodista Javier Alatorre, dijo que no es de su agrado la manera en la que se comporta el Presidente, ya que afirmó que en lugar de que haya unión, genera división.

"No es siendo enemigos entre mexicanos, como un presidente se debe de comportar. El presidente va a ser un factor de unión y él es un factor de división constante y lo sabes. Entonces él eligió eso porque le conviene para su propósito político. A mí me parece que es un error", dijo.