No quiero ser caudillo ni jefe máximo, dice AMLO en Veracruz

Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras dejar la Presidencia de México dentro de ocho días no aspira a ser caudillo ni jefe máximo.

En su última gira por Veracruz y ante simpatizantes que corearon canciones para despedirlo, el tabasqueño dijo estar satisfecho con entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

"Estoy contento porque voy a entregar la banda a una mujer extraordinaria, excepcional, preparada, con experiencia, honesta y, lo más importante, de buenos sentimientos, de buen corazón. Por eso no hay nada que temer, van a seguir todos los programas de Bienestar.

"Les puedo decir que en poco tiempo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, va a ser la mejor presidenta del mundo. No les estoy choreando, les estoy diciendo la verdad porque necesitamos tener esa seguridad. Por eso vengo a despedirme de ustedes", dijo López Obrador. "No te vayas, no te vayas, no te vayas", le gritaban sus seguidores.

"No, ya se terminó un ciclo y no puedo traicionar principios, soy maderista. No quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique, eso no", respondió López Obrador.

"Ya terminé mi ciclo, ya me voy a Palenque. Aprovecho para decirles que yo ya no quiero atender o recibir amigos porque son millones, entonces si le abro la puerta a una familia, le tengo que abrir la puerta a todos, entonces ya no trabajo porque no crean que voy a la hamaca, voy a tener espacio de quietud porque voy a escribir. Es una investigación sobre la grandeza cultural de México".

En un recuento de algunas de sus acciones al frente del Gobierno, reconoció que aún quedan cosas por atender, después de 36 años de política neoliberal.

En el acto también participaron el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la Mandataria ; el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas; y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.