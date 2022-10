NIEGA

"No es cierto que se espíe a periodistas y opositores. No somos iguales", señaló el mandatario en la conferencia de prensa.

El mandatario pidió a la reportera Nayelli Roldán, de Animal Político: "Si tienen pruebas, que las presenten".

"Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos; no tendríamos por qué".

El domingo se reveló cómo el periodista Ricardo Raphael, un colega de Animal Político y el activista Raymundo Ramos fueron espiados con el spyware Pegasus durante la presente administración, a pesar de que el presidente prometió en reiteradas ocasiones que su gobierno ya no utilizaba ese sistema de intrusión.

Los reportajes publicados revelaron cómo la Sedena escondió una y otra vez un contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., la cual contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus en México.

Ayer, organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esclarezca el espionaje ilegal perpetrado con el spyware Pegasus.