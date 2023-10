Muro de EU no resuelve nada: AMLO

El anuncio de una ampliación de más de 30 kilómetros del muro fronterizo sigue retumbando en México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, mostró su rechazo ante la construcción del cerco al sur de Texas. "No pensamos que sea la solución al problema migratorio", dijo en su conferencia de prensa de este viernes. "No resuelve nada, es una medida publicitaria", insistió. El mandatario y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tocaron el tema en una reunión que sostuvieron el jueves. Dijo que la Administración de Joe Biden no está de acuerdo con la construcción y confió en que no se concretará, pese a las presiones del Partido Republicano en torno a la crisis migratoria. "Ellos no quieren esto, es lo que nos expresaron", comentó.

La noticia de que el Gobierno de Biden había autorizado una extensión de la valla en la frontera cayó como un balde agua fría en la relación bilateral y coincidió con la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el fiscal general, Merrick Garland, y Blinken a Ciudad de México. La reunión entre el presidente mexicano y el jefe de la diplomacia estadounidense fue a puerta cerrada.









































































































































































































































































































































































































Ambos intercambiaron cumplidos sobre el trabajo realizado en materia de Seguridad y Comercio, así como de la extradición de Ovidio Guzmán (hijo de El Chapo) a Estados Unidos. "El secretario Blinken y el presidente López Obrador también discutieron de los desafíos presentados por la inmigración irregular y el fentanilo sintético y los esfuerzos para enfrentarlos", se lee en el recuento del Departamento de Estado.

El recuento de López Obrador, en cambio, da cuenta de que el Gobierno mexicano planteó su preocupación por el tema del muro. "Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y hemos avanzado porque el presidente Biden es, hasta ahora, el único que no ha construido muros", señaló el presidente mexicano. "Hay que atender las causas, no se puede resolver este tema con medidas coercitivas, con barreras y muros", agregó.

Biden dijo el jueves a los periodistas en la Casa Blanca que los recursos ya se habían asignado desde el Gobierno de Donald Trump en 2019 y que, pese a que instó al Congreso a destinarlos a otro fin, está obligado por ley a utilizarlos. También reafirmó que no cree en los muros como una política pública frente a la crisis migratoria. Es la misma explicación que ofreció Mayorkas en la conferencia de prensa conjunta que se ofreció al cierre de la visita en México. "No teníamos otra opción", dijo el secretario estadounidense. "No hay una nueva política de la Administración sobre el muro en la frontera", señaló el alto funcionario.

En el proceso, la Administración de Biden dejó sin efecto 26 leyes que se interponían con la ampliación de la valla, lo que le valió críticas dentro de su propio partido. Varios liderazgos demócratas han expresado su decepción de que el mandatario estadounidense no haya podido refrendar sus promesas de campaña en cuanto al muro.

López Obrador, sin embargo, ha apostado por la conciliación y por no recrearse en la polémica tras la visita de trabajo a propósito del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre ambos países. El presidente aseguró que las informaciones sobre la ampliación fueron "sacadas de contexto", en línea con lo que planteó Mayorkas, que dijo que la decisión se tomó en junio pasado y que el documento oficial que emergió esta semana al respecto era un mero trámite legal. "Lo que nos expresaron es que quieren cumplir la ley, pero no construir el muro", dijo el mandatario.

El tema migratorio acaparó los reflectores de la visita de la delegación estadounidense en México, junto al combate al narcotráfico. Las declaraciones de buena voluntad entre ambos Gobiernos, sin embargo, fueron opacadas por la confusión que se dio en plena gira de trabajo, a pesar de los esfuerzos de ambas delegaciones de atemperar los ánimos. "Nosotros edificamos puentes, no muros", dijo la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en la rueda de prensa conjunta. López Obrador se hizo eco de esas palabras un día después. "Es pura faramalla, lo que hay que hacer es construir puentes de amistad y entendimiento", aseguró.

La migración sigue siendo un talón de Aquiles para la gestión de Biden y un punto de crítica recurrente de los republicanos de cara a las elecciones del próximo año. La intención de los sectores políticos más conservadores de meter el tema en la boleta electoral pone bajo escrutinio constante la relación con México. "Estamos contrarrestando toda esa campaña negra de desinformación y manipulación", dijo López Obrador, sobre el uso propagandístico del muro, la crisis del fentanilo y la inmigración.