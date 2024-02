Marcha por la democracia, muestra de un país libre, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la llamada "Marcha por la democracia", porque -dijo- esto demuestra que vivimos en un país auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo.

En entrevista, el Jefe del Ejecutivo arremetió en contra de los asistentes al calificarlos de "alcahuetes", en especial a los intelectuales que se quedaron callados ante "los fraudes" en su contra de 2006 y 2012.

Al término de la entrega del templo de San Antonio de Padua, que fue rehabilitado por las afectaciones que le dejó el sismo de 2017, el presidente López Obrador garantizó que no intervendrá en las elecciones porque ya se acabaron los tiempos de las elecciones de Estado.

Ante los señalamientos que en su gobierno la democracia está bajo amanezca, el Mandatario reviró:

"Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo".

Destacó que el próximo 2 de junio está garantizado voto libre y secreto de los mexicanos.

"Ellos fueron los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales", refutó.

AMLO asegura que no intervendrá en las elecciones

López Obrador señaló que en su gobierno ya no hay fraudes electorales como había cuando dominaban los del "PRIAN".

Señaló que no intervendrá en las elecciones, "en nada absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas y ellos lo que quieren es que siga lo mismo".

Criticó que los conservadores quieres que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles, títeres y quieren seguir robando y eso ya se acabó.

¿Descarta entonces elección de Estado presidente?

-"No, ya eso ya se terminó. Eso se aplicaba cuando nos robaron la presidencia en dos ocasiones. Bueno, en tres, en tres, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó. Todos los que fueron hoy, algunos, sobre todo los intelectuales o pseudo intelectuales, alcahuetes, se quedaron callados con los fraudes del 2006 y del 2012. Pero ahora ya me llama mucho la atención y además celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Nada más que es la del poder sin pueblo. Es Kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos. Nada más que ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre, en donde desde el Zócalo y en los medios de comunicación, que casi todos están al servicio de la mafia del poder, se insulta al Presidente y no se persigue a nadie. No hay represión. No, no hay censura".

Señaló que la participación de Lorenzo Córdova confirma que son "muy corruptos", porque no se trata de un asunto sólo ideológico, es que ellos se robaban o vivían a la sombra del presupuesto.

"Entonces eso ya cambió. Ahora el presupuesto se destina a la gente humilde y a todos los mexicanos. No hay privilegios. Entonces eso es lo que les molesta, ese es el fondo del asunto. Por eso somos distintos".

Al preguntarle si confiaba en el INE, el Mandatario respondió qué hay confianza en el pueblo de México, "que ya es un pueblo muy consciente y muy politizado. Entonces no hay nada que temer".