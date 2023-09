Cambio es con conciencia cívica, lección de Allende.- AMLO

Santiago, Chile

En un mensaje conjunto con el Mandatario de Chile, Gabriel Boric, López Obrador recordó que siendo estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM se enteró del golpe de Estado en Chile, un episodio que lo marcó.

"Se decía en aquel tiempo, hablando precisamente del Presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción. Pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. El propio Presidente Allende eligió un camino diferente, él era un pacifista. Por eso, aquello fue un crimen horrendo. La traición de Augusto Pinochet fue abominable, es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos.

"El Presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia, de él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica, del cambio de mentalidad en nuestros pueblos, no solo de un grupo o de una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político", expresó López Obrador.

El Mandatario mexicano dijo que esta visión demanda de "acciones concretas" en favor de los más necesitados y que, en el caso de su Administración, ha dado buenos resultados.

"En nuestro caso la estrategia política que seguimos, y que nos ha dado buenos resultados, se podría resumir en la frase: por el bien de todos, primero los pobres", aseguró.

El Presidente Gabriel Boric dijo que las relaciones entre México y Chile están estrechamente vinculadas, pero no solo son pasado, sino presente y futuro.

Recordó que estos vínculos se fortalecieron el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado en Chile, cuando el entonces Embajador de México en aquel país, Gonzalo Martínez Corbalá, abrió las puertas a más de 3 mil chilenos que encontraron resguardo y asilo de las autoridades mexicanas, incluida la familia del Presidente Allende.

"Hoy, a nombre del Estado de Chile, le agradezco la solidaridad de vuestro País para todos quienes en esos momentos duros lo estaban pasando mal, gracias Presidente y gracias México. Hoy la hermandad de Chile y México se proyecta al futuro en base a un compromiso inclaudicable con la democracia centrada en el pueblo y como siempre, nos recuerda Andrés Manuel, con los pobres primero, por el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional.

"Aunque somos países de nuestra gran patria latinoamericana, alejados geográficamente, tenemos una cercanía y un desafiante presente y futuro que se construye en democracia con justicia y libertad", destacó el Mandatario chileno.