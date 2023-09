Contrae Morrissey dengue durante su visita a México

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante británico Morrissey no sólo tuvo que posponer el concierto que habría dado hoy en el Palacio de los Deportes de la CDMX, para celebrar 40 años de trayectoria.

También reagendó shows en Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo y Brasilia.

En el sitio morrisseycentral, donde el intérprete de "The More You Ignore Me The Closer I Get" y su equipo se comunican con los fans, se publicó ayer el mensaje de que "Moz" contrajo dengue en México.

"La llegada de Morrissey a la Ciudad de México resultó en una infección de dengue. El virus tardará de 2 a 3 semanas en desaparecer. El tour se reanudará en Florida.

"Morrissey no ha cancelado ningún show, pero la infección hace que las próximas dos semanas resulten imposibles", dice el comunicado.

El recital de la CDMX, anunció el sábado la promotora Ocesa, se realizará el 31 de octubre.

Se desconoce cuándo llegó Morrissey a la CDMX o si el ex líder de la banda de culto The Smiths sigue aquí. Actualmente de 64 años, fue visto el lunes pasado asistiendo al show de la banda Garbage y conversando con la cantante Shirley Manson.