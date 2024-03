Impuestos no se los roba el gobierno van para los más pobres: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al manifestar que "son otros tiempos", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno "no somos rateros" y que los impuestos son destinados al desarrollo del país y para apoyar a la población más pobre y necesitada.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal llamó a que se acabe con la idea de que no se paga impuestos porque "se los roban los del gobierno".

"No, no, nosotros no somos rateros, y los impuestos se utilizan para el desarrollo del país y para apoyar a la gente más pobre, más necesitada", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que bajo su gobierno "sí pagan los que no pagaban" en sexenios pasados y aseguró que "hay muy pocas excepciones".

Manifestó que la mayoría de los grandes empresarios y banqueros entendieron que son "otros tiempos y deben que pagar sus impuestos.

"Ahora sí pagan los que no pagaban, y hay muy pocas excepciones, la mayoría y tengo que agradecerlo, de los grandes empresarios, de los grandes banqueros entendieron que son otros tiempos y todos a pagar".

"Les puedo decir que Oxxo pagó, que debía 12 mil millones de pesos; les puedo decir que Televisa hizo una negociación con una empresa televisora, Univisión, y pagaron creo que 5 mil millones d pesos y antes Televisa no pagaba impuestos", acusó.