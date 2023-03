Castillo estorbaba a quienes quieren saquear Perú.- AMLO

En conferencia, el Jefe del Ejecutivo defendió de nuevo al ex funcionario, destituido en diciembre del año pasado, tras declarar la disolución del Congreso. El político indígena fue encarcelado, acusado de quebrantar el orden constitucional en ese país.

Esta mañana, López Obrador sostuvo que Castillo ha sido víctima del racismo y el clasismo.

"Nosotros estamos también apoyando porque, en el fondo Pedro Castillo es víctima del racismo y el clasismo que lamentablemente impera en el Perú, no generalizo, es pueblo bueno, hermano, pero hay un grupo dominante que se creen los dueños del Perú y del extranjero.

"Y, para saquear los recursos naturales del Perú a sus anchas les estorbaba Pedro Castillo. ¡Cómo un serrano, un indígena, va dominar! Aunque así lo haya decidido el pueblo, no les importó", condenó.

Ayer, el Presidente recibió en su despacho de Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del ex Mandatario peruano, quien le hizo saber algunos detalles de la defensa jurídica que lleva a cabo.

"Él está defendiendo bien el caso, me explicaba que no hay fundamento legal para lo que hicieron, actuaron al margen y por encima de la legalidad, no podían destituirlo y menos mantenerlo, como está sucediendo en ma cárcel", expresó.

"Es una gran injusticia, el abogado tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia, fue un golpe a la legalidad y a la democracia. Él está haciendo su trabajo para defender legalmente al Presidente".

López Obrador insistió en que, desde que llegó a la presidencia, Castillo fue víctima de hostigamiento, para buscar su destitución.

También reprochó "el silencio cómplice de los paises 'libres' y hasta de los medios de comunicación.