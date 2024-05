AMLO está desesperado, dice Xóchitl por acusación a Casar

CIUDAD DE MÉXICO.-Xóchitl Gálvez aseguró que el ataque a María Amparo Casar por parte del Gobierno se debe a una publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre la casa de Claudia Sheinbaum en Tlalpan.

En Los Cabos, Baja California Sur, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que están desesperados porque nadie le cree a la "candidata de las mentiras" y hay un crecimiento en las encuestas a su favor, luego del debate del domingo pasado.

"Al Presidente le dolió lo de la casa de la señora Sheimbaum, porque ella se puso la soga en el cuello, cuando aseguró que no tiene una casa y, entonces, en ese momento, la gente empieza diciendo, 'espérate, pues en su declaración dijo que tenía cuatro'.

"Y cuando se descubre que la última se hizo de ella con un juicio de prescripción positiva, que además cinco días antes que ella fuera jefa de Gobierno se resuelve, y la apelación se resuelve a los seis meses, cosa que no sucede con nadie, se ve el tráfico de influencias", señaló.

Manifestó que Sheinbaum hasta el momento no ha enseñado el contrato de compra-venta.

"Sheinbaum se robó esa casa. Así de fácil. Y eso les dolió, porque la investigación profesional que sacó Mexicanos contra la Corrupción no la vieron venir y les molestó muchísimo", indicó Gálvez al expresar solidaridad y apoyo a Casar.

Comentó que la difusión del video de su hijo Juan Pablo hace unas semanas, cuando estaba en estado inconveniente, fue algo bajo y sucio, y ahora, dijo, atacan a Casar a través del fallecimiento de su esposo, hace 20 años, haciendo pública información de carácter privado y sin testar los datos personales.

"Habla de la desesperación que tienen. Lo de María Amparo es una señal clarísima de la desesperación del Presidente.

"Lo que pasa es que estamos subiendo en las encuestas. Es real, es real. La gente ya tomó una decisión. La gente está enojada y yo creo que el Presidente va a estar desesperado", aseguró en entrevista tras una reunión con hoteleros y prestadores de servicios turísticos en Los Cabos.

Cuestionada sobre si cree que Sheinbaum se presente en el tercer debate sobre seguridad, Gálvez apuntó que sólo acudirá a decir mentiras sobre que hay avances en el tema.

Adelantó que la candidata de Morena va a decir que México está mejor que nunca o que se atendieron todos los feminicidios, que esa será su lógica.

El problema, remarcó, es que la gente ya no le cree.

"O sea, la gente ya está mucho más atenta a las mentiras que dijo, y que va a volver a decir. Y pues ojalá vaya, porque yo creo que si no va, pues entonces sí ya tiro la toalla. O sea, como les dije, su arroz ya se les quemó, el mío ya esponjó", destacó.

'¿Por qué no regresan paz a Guanajuato?'

En la reunión, Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a que den ahora a Guanajuato la seguridad que el Estado necesita porque sus problemas de violencia son del orden federal.

"Ayer la veía diciendo en Guanajuato que cuando llegue va a regresar la paz a Guanajuato, ¿por qué no lo hacen ahorita? Son Gobierno, por qué abandonar a Guanajuato, a Zacatecas, a Michoacán, o sea, a Colima, tienen incendiado al País.

"Es una locura lo que pasa en Cajeme, es una locura lo que vive la gente de Sinaloa después del 'culiacanazo', lo que pasa en el País no habla más que de un pacto criminal que hizo Morena y todavía nos recetan su Santa Muerte", manifestó.

Señaló que la contaminación de la Ciudad México le hace daño y ayer hubo contingencia ambiental.

Con problemas de tos seca y lagrimeo, Gálvez también aclaró posturas que planteó en el debate del domingo pasado.

Primero, que cuando se habló sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana lo avalaría si hubiera mayor apoyo a los empresarios porque invierten muchas horas en trámites y no hay suficiente seguridad.

Gálvez también tocó su propuesta de que en Texcoco se almacene agua, a lo que Sheinbaum le dijo que no era posible porque ahí hay agua salada.

"Cuando me cuestionó que no se podía almacenar agua en Texcoco, tenía que ocupar mi tiempo, lo más importante, pero me dieron ganas de reírme,o sea, es como si no se pudiera desalar el agua de mar, por supuesto que hay tecnología", destacó.

Agregó que el agua se puede tratar y su idea es que el agua de Texcoco se puede guardar para después potalibilizar.

El plan para la Ciudad de México, añadió, es generar agua residual usando la tecnología.

En sus propuestas, Gálvez repitió su ofrecimiento de facilitar la construcción de 5 millones de viviendas y para el caso de Baja California Sur, generar las facilidades para los trabajadores de la zona, a fin de generar condiciones dignas de habitación.

Señaló que el dinero saldrá de acabar con la evasión fiscal que hacen los "compinches" del dirigente de Morena, Mario Delgado, que no pagan el IEPS por 700 mil pesos en la importación de gasolina.

Por la tarde, Gálvez tendrá un mitin con simpatizantes y militantes en La Paz.