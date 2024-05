No tengo nada que ocultar.-Kevin Spacey

CIUDAD DE MÉXICO.-Kevin Spacey nuevamente está sentado en el banquillo de los acusados, pero en esta ocasión no es en un juzgado sino ante la opinión pública, luego de que se anunciara la transmisión del documental Spacey Unmasked.

El programa que se transmitirá en Channel 4, el 6 y 7 de mayo contendría nuevos testimonios sobre presuntas victimas de agresión sexual, por lo que el actor otorgó una entrevista de dos horas y media a manera de derecho de réplica titulada Kevin Spacey: Derecho de respuesta, que se transmitió en X.

"No tengo nada que ocultar. No puedo volver a pasar por esto, permitir que me ataquen básicamente sin defenderme también",dijo Spacey al ex locutor británico Dan Wootton.

"He sido promiscuo, coqueto. A veces he sido molesto. Definitivamente persistente. Pero nunca, ni una sola vez, impedí que alguien saliera de una habitación ni cerré la puerta. Una vez lloré para intentar mantener a alguien en la habitación. Pero nunca puse mi brazo delante de la puerta ni la cerré", añadió.

El actor fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

"Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo ni aceptaré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí.

"He perdido mi casa. Tengo un pie en la bancarrota", dijo Spacey, quien el año pasado regresó a actuar en proyectos independientes.

Es por eso que insistió en que tenía que luchar contra nuevas acusaciones, de lo contrario no tendría esperanzas de resucitar su carrera en Hollywood.

"Me encantaría estar por encima de todo esto y no tener que hablar de ello, volver a mi vida diaria, volver al trabajo, pero finalmente me he dado cuenta de que, si no lucho, ¡esto nunca terminará!.

"La realidad es que sólo tuve un sueño en la vida y era ser actor. Y aunque ciertamente me encantó la atención que recibí, la verdad es que estaría bastante contento de no volver a presentarme nunca más en otra entrega de premios", dijo durante un momento emotivo.

Aunado al procesos legales s y las acusaciones, la exhibición en público sobre sus preferencias sexuales le han traído un arduo trabajo personal de aceptación que no había hecho antes.

"Después de estar tan encerrado durante tanto tiempo, no tenía idea de lo que había al otro lado de esa puerta", aceptó.

"Para mí, la verdadera vergüenza es que me tomó años comenzar a aceptarme, y es un proceso con el que todavía estoy luchando todos los días. Y he llegado a comprender que es en gran parte la razón por la que siempre he disfrutado ser otra persona. No quería ser yo. Y el hecho de que me impidan trabajar me ha obligado a desempeñar el único papel que he estado evitando toda mi vida: yo mismo", contó.

También abordó la cuestión de los desequilibrios de poder en Hollywood que le permitieron trabajar en películas y series de televisión mientras los susurros y especulaciones sobre su comportamiento inapropiado flotaban en el aire.

"Si yo era realmente este monstruo y todo el mundo lo sabía, entonces ¿por qué la gente no hace preguntas sobre las cadenas y los estudios que estaban muy felices de monetizarme, mientras me permitían vagar por las calles libremente? Quiero decir, ¿por qué los estudios no hicieron nada? ¿Por qué la gente se para conmigo en las alfombras rojas y dice lo fantástico que fue trabajar conmigo? Quiero decir, ¿realmente crees que yo tenía más poder que ellos? cuestionó Spacey.

Finalmente el histrión aceptó que ha asumido la responsabilidad de los errores que había cometido, sin que hasta ahora nadie le haya dado algún manual, curso o material para rectificar el supuesto comportamiento delictivo.

"Quería asegurarme de que cuando hablara, ahora públicamente, pudiera estar seguro de que había asumido mi conducta. Dicho esto, nadie en Hollywood me ha presentado nunca un camino de regreso.

"No me han dado ningún material de curso para verificar, nada. Parece que algunos se contentan con cancelarme para siempre. Es una cadena perpetua", aseguró.