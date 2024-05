Carlos Villagrán "Kiko", en la mira por autógrafos a casi 3 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO- El actor Carlos Villagrán, reconocido por su papel de "Kiko" en el exitoso programa "El Chavo del 8", se encuentra en medio de una controversia debido al anuncio de un evento que se llevará a cabo el 1 de junio donde se cobrará casi tres mil pesos por su autógrafo.

Usuarios en redes sociales manifestaron su descontento por "el alto precio" que una tienda de coleccionistas en La Gran Plaza de Guadalajara está pidiendo por la experiencia con el actor de 80 años, quien continúa sumando proyectos a su trayectoria con diversas presentaciones relacionadas con su personaje.

Según la información publicada en la página de Facebook de la tienda Coleccionistas y Autógrafos, la convivencia está programada para las 5:00 p.m. en La Gran Plaza Fashion Mall.

Por un costo de 2 mil 950 pesos, se incluirá el autógrafo con opción a un certificado de autenticidad, un gorro, una foto impresa y la posibilidad de tomar una foto con el celular durante el evento.

Se especifica que los certificados se emitirán después de las actividades y que la participación estará limitada a un máximo de 65 personas. Además, se ofrece un precio especial en la preventa de 2 mil 600 pesos, el cual tiene todos los elementos mencionados anteriormente, así como acceso VIP con horario establecido y una interacción más cercana, limitada a un grupo de 30 personas.

Por otro lado, para aquellos interesados en personalizar su autógrafo, se ofrece un servicio adicional con un costo extra de 3000 pesos. Sin embargo, se aclara que cualquier artículo a ser autografiado debe ser aprobado previamente por el artista.

En los comentarios del anuncio, algunos internautas externaron su molestia con comentarios como: "Acúsalo con Profeco tesoro", "no le pierdes tesoro", "si ese Kiko es amigo de todos Los niños con esos precios. Se convertirá en enemigo de todos los niños", "tanto por un autógrafo y lo peor, hay gente que sí los paga", "incluye cena y botella", "2600 es excesivo. Se reconoce la trayectoria, pero mejor me espero a encontrármelo en el aeropuerto o en algún restaurante". entre otros. No obstante, otros destacaron la carrera de Villagrán y expresaron su felicidad por conocerlo.

El propio actor invitó a su audiencia a participar en la experiencia a través de un video disponible en la misma página. Hasta el momento, "Kiko" no ha abordado la polémica en sus redes sociales.