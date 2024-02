'Ya estoy por jubilarme'

El agua de la presa El Salto y los jaliscienses matizaron los exabruptos cometidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de ayer, quien terminó por reconocer la dificultad por manejar su carácter apasionado.

Horas después de ser acusado por violar la Ley de Transparencia, y de alegar que su autoridad moral está por encima de lo legal, inauguró el acueducto El Salto - La Red - Calderón, en el Municipio de Valle de Guadalupe.

Fue, quizá, su nueva crisis política motivo de retrasos. En la presa El Salto hubo una larga espera para invitados. Citados a las 10:45, aguantaron poco más de dos horas el arribo de López Obrador.

Aun con el tedio debajo de un acalorado toldo, el ánimo se mantuvo. La cargada de apoyo más grande en territorio de la región de Los Altos viajó procedente de Tlajomulco, un municipio metropolitano a donde, de momento, ni siquiera abastecerá el nuevo acueducto, pues no forma parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

La omisión, empero, no mermó al Ejido El Zapote, cuyo despliegue de cartulinas y lonas coloreó el ambiente, aunque con causas distintas a la convocada.

Presididos por Evangelina Vega Pedroza, los agraristas dijeron "gracias" a AMLO por resolver el conflicto por los terrenos del Aeropuerto de Guadalajara, lo que les valió una indemnización de mil 300 millones de pesos.

Fueron ruidosos porristas, en tono campañero, bajo los coros: "Es un honor estar con Obrador" y "Presidente, Presidente".

Un "gracias, Alfaro" se coló en la cosecha del Gobernador, después de ser elogiado por el Presidente. Entre todos los frentes de conflicto abiertos por AMLO, el de Enrique Alfaro parece sellado.

"Un reconocimiento especial al Gobernador de Jalisco, porque no todos en política estamos con respeto y con tolerancia. A mí me ha costado trabajo equilibrar pasión con razón. Porque, cuando inicié, imagínense yo soy del trópico, allá los verdes se amotinan; los ríos se desbordan; la canícula enciende las pasiones, pero se necesita la pasión para hacer muchas cosas, pero también la razón", señaló AMLO, quien después dijo sobre Alfaro que pueden ser adversarios, pero no enemigos.