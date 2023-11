Dice AMLO que pensó alertar más sobre Otis, pero no lo hizo

CIUDAD DE MÉXICO .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pudo haber alertado más fuerte a la población de Guerrero sobre la llegada del huracán "Otis", pero al final no lo hizo.

"Vamos a seguir ayudando en Acapulco, vamos bien, se va normalizando la situación, fue muy fuerte, mucho muy fuerte, es categoría 5, fíjense. Yo estaba pendiente por la evolución de tormenta tropical, luego 3, 4 y luego 5, y estaba pendiente, y recibí el reporte de las 6, luego otro reporte con esos aviones cazahuracanes hablando de que se iba a intensificar y puse un mensaje como a las 8 de la noche.

"Esta imagen es de las 6, aquí está, esta es de las 8, no teníamos otra, pero esto fue a las 8 de la noche y miren lo que pongo (lee su tuit de aquel día). Entró ('Otis') a las 12 y media de la noche, o primeras horas del día siguiente.

"Cuando estaba escribiendo esto (del tuit) pensé en decirlo más fuerte: o sea 'viene cañón', algo así, pero dije no, con esto basta. Casi era (mi intención decirles a los de Guerrero) 'no hay que dormirse'. Todo esto lo explico porque mis malquerientes, con el propósito de dañarnos, mienten que no se avisó", explicó López Obrador.

Siempre he ganado elecciones en Acapulco.- AMLO

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Presidente aseguró que en Acapulco siempre ha ganado elecciones, ya que la gente se siente identificada con él, además de que Guerrero es uno de los estados que más apoyo recibe por parte del Gobierno federal.

"Yo cada vez que fui candidato, siempre he ganado en Acapulco. O sea, hay mucha identificación, conozco mucho a la gente de Acapulco, me conocen antes de esto (del huracán), les muestro.

"A ver: ¿Por qué no pones los programas de Bienestar en Guerrero, Chiapas y Oaxaca? Son los que reciben más apoyo del Gobierno federal, la gente más necesitada es la que más apoyo recibe", comentó López Obrador.

El Mandatario federal dijo le fue bien en su visita de ayer al Puerto de Acapulco y presumió la entrega de apoyos a adultos mayores.

"Llevo 4 (visitas a Acapulco). (Me fue bien), estamos avanzando en la limpia porque la gente está ayudando, tenemos que buscar depósitos para la basura, y sigue la búsqueda de desaparecidos, y estamos ayudando en todo. Ayer, ya empezamos a entregar apoyos a adultos mayores, llevamos alrededor de 200 mil viviendas censadas, ya empezamos a entregar enseres, no vamos a parar.

"Lo primero es que no falte alimentación, los víveres, se está dando seguridad en toda la ciudad, que no falte comida, agua. Ya se cuenta con luz, todo esto que están manejando que falta la reconexión a las casas, ya está todo restablecido, pero falta casa por casa. Vamos bastante bien", destacó.

Fondo para Acapulco podría ser de 100 mil mdp

El Presidente López Obrador afirmó que el fondo de ayuda para Acapulco podría ascender a 100 mil millones de pesos, monto muy superior a lo que -mencionó- solía otorgarse con el Fonden.

"Ahora con lo de Acapulco, dicen Fonden -además de que se lo robaban- no le llegaba a la gente, era muy poco en comparación con lo que nosotros destinamos a apoyar a damnificados en Veracruz, Tabasco, Guerrero. Lo que vamos a ejercer en Acapulco, hablamos de 60 mil millones, pero pueden ser 100 mil.

"Cuándo se iba a pensar que a los 250 mil damnificados (se les darían) apoyos a sus viviendas, paquetes de enseres, (...) 250 mil ventiladores, vajillas, sartenes... ¿Cuándo? Nada más lo de estos días me llena de tranquilidad, de satisfacción que la gente tenga comida, no le falte agua, porque estamos entregando como 60 mil, 70 mil comidas diarias, como 60 mil despensas diarias", señaló.