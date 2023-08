Hay cosas que yo no informo porque hay límites, dice AMLO

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reveló que hay cosas que él no informa no sólo por cuestiones judiciales, sino por cuestiones que tienen que ver con "la dignidad de las personas".

"Hay cosas que yo no informo, sí, porque hay límites, no sólo por cuestiones judiciales, sino por cuestiones que tienen que ver con la dignidad de las personas; pero hay veces que se presenta una denuncia y el que hace la denuncia o el que hace la declaración está metido en un asunto delicado, grave.

"O sea, aquí se han defendido a personas o se han dado a conocer informes o declaraciones de personas que tenemos nosotros pruebas que no están actuando bien, pero no podemos contestarles así tan directo, o sea, porque no conviene, no conviene", dijo.