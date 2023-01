AMLO destaca elección de ministra Piña como nueva presidenta de SCJN

"Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que los ministros eligieron como lo establece el procedimiento en el cual hubo aceptación y acuerdo.

"Eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, pero nosotros no imponemos nada en la Corte. Es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la ministra presidenta Norma Lucía Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido".