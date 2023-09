AMLO descarta que adversarios puedan aplicarle un "desafuero 2.0"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que sus adversarios puedan aplicarle un "desafuero 2.0" porque no pudieron cuando fue Jefe de Gobierno y "menos van a poder ahora".

"Si hace 18 años que estaba su apogeo la mafia, menos van a poder ahora además con que fundamento, en ese entonces no tenían fundamento", señaló a la pregunta que le hizo un representante de los medios de comunicación.

"No pueden hacer eso, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, si no fuese por el pueblo yo no estaría aquí, ustedes creen que fue fácil llegar aquí, no".

Recordó que le pusieron todos los obstáculos, "hablabas del desafuero, no querían que apareciera mi nombre en la boleta en elección del 2006 por eso, por eso inventaron de qué había yo violado un amparo y por eso iniciaron el juicio de desafuero de destituirme como jefe de gobierno, pero no lo lograron".

Acusó que en 2005 se "amafiaron", el poder judicial, los legisladores, el expresidente Vicente Fox, y los "medios de manipulación".

Señaló que sus adversarios, hacían y deshacían, y ahora pues están quedando al descubierto que es que el Poder Judicial es un poder al servicio de la corrupción.

"Para decirlo con mucha claridad, donde con influencias y con dinero se consigue todo, hay desde luego excepciones, pero son esas excepciones, la regla es de qué se protege. A los que tienen para pagar la inocencia, para comprar la inocencia y lo estamos viendo en los últimos tiempos, ya de manera descarada, entonces qué es lo que hay que hacer, hay que reformar el Poder Judicial".