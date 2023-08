AMLO cuestiona equipo de 50 abogados del ministro Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que el ministro Luis María Aguilar Morales, tiene un equipo de 50 abogados, y en ocho meses no ha podido resolver el caso de un gran contribuyente que no quiere pagar impuestos por 25 mil millones de pesos.

Al acusar que es un "acto tramposo" mantener ocho meses un expediente, el presidente López Obrador cuestionó sí costaba mucho trabajo y tiempo analizar el caso y resolver.

"¿Tanto tiempo? ¿Qué cuesta mucho trabajo analizar el caso y resolver? Porque la gente debe saber que no es nada más el ministro, cada uno de ellos tiene no sé, como 10 proyectistas, ¿cuántos elementos tiene un ministro de apoyos? Dicen que como 50, ¿cómo no van a poder resolver sobre un proyecto en ocho meses? Esta raro, ¿verdad?", dijo.