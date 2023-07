Algunos empresarios han entendido que son otros tiempos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque ha costado, pero algunos empresarios "hijos predilectos del viejo régimen" han entendido que son otros tiempos, porque ahora el gobierno no es un comité al servicio de una minoría.

"Estamos llevando estos cambios de manera pacífica y quienes eran los hijos predilectos del viejo régimen han entendido que son otros tiempos, no ha costado mucho el que todos los que se beneficiaron del periodo neoliberal, vayan entendido que son otros tiempos".

En conferencia de prensa, el Mandatario expresó uno de los criterios de la transformación que se está llevando a cabo es el separar el poder económico, del poder político, antes había un grupo de potentados que tenían tomado el gobierno, mandaban, en hacienda, en el Poder Judicial, en el INE, en el Congreso y en los medios de información.

"Vamos avanzando porque la gente quiere que México haya una auténtica democracia. no una oligarquía con fachada de democracia y que el Presidente tenga sólo como amo el pueblo de México, que no sea un títere".

El presidente López Obrador destacó que no hay estabilidad política y paz social cuando sólo se beneficia a una minoría. "Si no se hubiesen dado estos cambios hubiese muchísima confrontación, y mucha inestabilidad política u social, porque la gente ya no aguantaba más".