AMLO acusa a TV Azteca de conflicto de interés

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la campaña contra la reforma para el uso de cuentas inactivas de las Afores, TV Azteca tiene conflicto de interés.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo advirtió que no se debe mezclar el derecho a ser dueños de una empresa con lo que tienen que ver con la comunicación y la información al pueblo:

"Puede ser legal que una empresa que se dedica a las finanzas es proveedora, tenga estaciones de radio o televisoras, pero no es moral, no ese ético, hay un conflicto de intereses".

El Mandatario expuso que Grupo Salinas tiene una Afore -Azteca- que, por Ley, desde 2020, tienen que transferir al IMSS mil 847 millones de cuentas individuales inactivas y sólo ha regresado 19 millones, es decir, como el 1% de los recursos.

"No es para decir: ´¡Esta noche! ahora nos amanezca al presidente con quitarnos la concesión´, no eso no, ´nos quieren silenciar´".

El Mandatario aseguró que está garantizada la libertad de expresión, pero tiene derecho a la réplica y no se puede quedar callado ante las mentiras que difunde la televisora y sus comunicadores.