"Por estrategia publicitaria hay candidatos que se dedican a atacar"; AMLO

VILLAHERMOSA, Tab..

Acusó que sus adversarios no quieren que se ría, que se quede petrificado y callado.

"Estaba viendo que vuelven los publicistas, pero lentamente desprendidos de la realidad, aconsejando a las personas, candidatos que me ataquen.

"Vas a ir a tal lugar y a decir que las cosas están muy mal, que en Tabasco están creciendo mucho la inseguridad, la violencia, porque hace poco hubo conflictos y hubo gran difusión en Tabasco y en nivel nacional..."

Ayer Gálvez Ruiz dio a conocer en sus redes sociales una carta dirigida al titular del Ejecutivo, en la cual le exhorta a que en sus últimos meses en la Presidencia se dedique a gobernar y no se "ría" de las víctimas de la delincuencia e inseguridad que vive el país.

El mandatario dijo que esas estrategias publicitarias no funcionan porque la realidad y los datos oficiales en materia de seguridad son otros.

"Es la realidad, si echan a dar una campaña para decir que: en Tabasco ´se desbordó la delincuencia´ y si le agregan que ´sí en su estado está así, imagínese cómo está el país´. No funciona porque la realidad es esto, ni modo que estemos inventado los datos, son cifras oficiales del Inegi".

A pregunta de los representantes de los medios de comunicación, el Presidente rechazó que se refiriera a Xóchitl Gálvez. "No, no, no lo he visto, no me meto en eso".