Acusa Zaldívar a Isabel Miranda de fabricar pruebas

Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acusó a la activista Isabel Miranda de Wallace de fabricar pruebas para desprestigiar a altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de "querer extorsionar" con ellas.

Por ello, afirmó en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está revisando el caso.

"Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella", dijo.

"Tengo conocimiento que ya está fabricando pruebas para tratar de generar una mala impresión y afectar la fama pública de algunos altos servidores públicos del Poder Judicial federal y este tema ya está viéndose en la Fiscalía General de la República (FGR)".

Sin dar mayores detalles, Zaldívar señaló que él no tiene intervención en ningún asunto en el que ella esté involucrada.

"Ella está fabricando pruebas para tatar de generar una percepción equivocada sobre personas honorables, que lo hemos sido toda la vida", agregó.

AMPAROS

Recordó que uno de los amparos tramitados en el caso del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista, ya fue atraído por la Primera Sala de la Corte y afirmó que él no intervino para que esto sucediera.

"Lo que no me parece adecuado es acusar de corrupción, tráfico de influencias y muchas cosas sin pruebas y quererlas fabricar, afortunadamente esas pruebas que está fabricando son muy fáciles de desvirtuar", señaló.

"No nos va a afectar porque son mentiras y porque son pruebas prefabricadas y porque es fácilmente, desde el punto de vista científico, demostrar que son fabricadas, no nos va a afectar. Ella quiere afectar, quiere extorsionar y además se está equivocando, yo no tengo nada que ver con los asuntos, que litigue los asuntos en los tribunales".