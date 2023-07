Piden más apoyos pescadores a Sheinbaum

Tampico, México

Lo menos que plantearon los presentes y quienes dependen del rubro pesquero fue dar un golpe de timón a la política del sector y crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura a nivel nacional.

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México arribó al filo de las 10:00 horas a un predio baldío de la Colonia Morelos, en Tampico, al evento organizado por el hijo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el consejero nacional de Morena, Américo Villarreal Santiago, que estuvo presente en el acto.

Una de las despicadoras de camarón dijo que había poca gente, unas mil personas en la asamblea informativa de la "corcholata", pero luego dijo que en el evento de la tarde en el Recinto Ferial llegarían más.

Villarreal es el principal organizador del evento de la tarde de la morenista, luego de que el Mandatario de Tamaulipas recientemente respaldó el proyecto político de Claudia rumbo a la candidatura presidencial del 2024.

Tiene contemplado reunir a más de 7 mil personas por la tarde en el Recinto Ferial para respaldarla.

Durante la reunión de Sheinbaum con los cooperativistas desfilaron por el micrófono al menos seis mujeres y cuatro hombres, no hubo quien no se quejara del abandono del sector, la falta de apoyos, las vedas de medio año y la burocracia para tramitar los permisos para pesca que llegan a retrasarse más de tres años y no se los otorgan.

Claudia los escuchó, mientras dirigía su mirada a todas partes y lanzaba algunos aplausos.

"Voy a usar un término náutico, necesitamos que den un golpe de timón en la política pesquera que se está llevando en el país en beneficio no solo de las familias de Tampico, sino de todo el país", pidió uno de los cooperativistas.