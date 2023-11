Xóchitl Gálvez llama a la unidad de los priistas

CIUDAD DE MÉXICO

En su mensaje a los militantes y dirigentes del tricolor, reunidos en un hotel de la Ciudad de México, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México aseguró que en la alianza opositora "hemos dejado atrás viejas fobias y rencillas para dar paso a nuevos tiempos y nuevos aires. Los partidos políticos se han abierto cada vez más a la ciudadanía y la ciudadanía participa cada vez más. Hoy reconozco al PRI y a su dirigencia por mantenerse firme en esta alianza".

"Quiero que mi registro en el Partido Revolucionario Institucional mande un mensaje de unidad y confianza al priismo nacional, reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar y con ello le han abierto la puerta a todo México. Tengan la certeza que estoy con ustedes", subrayó.

Gálvez Ruiz se dijo muy contenta y lista "con toda mi fuerza y con todo mi corazón para que iniciemos un nuevo recorrido juntos".

Afirmó que luego de recorrer el país, es evidente que millones de mexicanos están abandonados, que los problemas de antes siguen y que llegaron otros nuevos.

"La pobreza sigue ahí, sigue ahí como cuando era niña y ahora, además, también hay violencia, violencia en cada rincón de nuestro país. Había enfermedades, pero también había vacunas y medicinas, hoy ni eso, no tenemos ni lo más básico, por eso este es el encuentro con nuestro destino, con nuestros valores y con nuestras creencias Nos resignamos al abandono o ponemos manos a la obra", enfatizó.





La virtual candidata presidencial opositora prometió a los priistas que no los va a defraudar y les pidió que la acompañen en su camino hacia la presidencia de la República.

"Para aguantar los golpes desde el gobierno y estar del lado de los mexicanos tendrán a una precandidata fuerte con carácter, auténtica, sensible a los problemas de los demás y capaz de vencer a la adversidad. No los voy a defraudar, les pido me acompañen, que me acompañen para convencer, que me acompañen para ganar y que me acompañen para gobernar", expresó.

Acompañada de la dirigencia nacional del PRI, Xóchitl Gálvez ofreció una precampaña "que refleje nuestros sueños, una precampaña que enamore, una precampaña que emocione, que escuche, que cuide, una precampaña para ganar" y destacó que encabezará el primer gobierno de coalición en México.

"Haremos una campaña distinta, con pasión, con convicciones, donde lo que nos mueva sea el corazón. Es nuestro momento, tenemos la esperanza con nosotros y no la perderemos. Vamos a caminar juntos, aquí nadie se quedará atrás, aquí nadie se quedará afuera, hay lugar para todos, vamos a construir juntos el proyecto, un México incluyente", puntualizó.

La virtual candidata presidencial eligió al presidente del PRI, Alejandro Moreno, a quien le dijo: "Eres un dirigente valiente y chambeador, cuento con tu energía en este nuevo reto", lo que provocó el aplauso de los militantes priistas, que gritaron a coro "Alito", "Alito", "Alito" y "Presidenta", "Presidenta", "Presidenta".