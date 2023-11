Sheinbaum sugiere 17 puntos para "segundo piso de la transformación"

CIUDAD DE MÉXICO

En ese sentido, Sheinbaum sugirió 17 puntos para el "Segundo Piso de la Transformación", y aclaró que no se trata de propuestas, sino apuntes, visiones estratégicas, y sueños.

Entre ellos se encuentran que mantendrá la austeridad republicana y no regresarán los lujos, entre ellos el Avión presidencial ni el Estado Mayor Presidencial, pues se mantendrá el principio juristas de que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre.

Se comprometió a que no habrá "gasolinazos", becas para impulsar la educación, y se subirá el salario mínimo en términos de la inflación, y detalló que se impulsará los trenes de pasajeros, entre ellos el Tren Maya y Tren Interoceánico, pero también van por el Tren México-Puebla-Coatzacoalcos; Tren Interurbano México-Pachuca; Tren Manzanillo-Guadalajara-Irapuato; Tren Guadalajara-Querétaro; Tren Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez.

Además, que va a consolidar las becas para niños y niñas de educación básica a nivel nacional, tal como lo hizo en la Ciudad de México; también se dará continuidad al sistema público de salud desde la prevención; a la vivienda digna; justicia para pueblos indígenas y protección para las mujeres, diversidad sexual, gobernabilidad y paz para el país.

Uno de sus últimos puntos es el "Plan C" para la reforma al Poder Judicial y reformas pendientes de la actual administración.

"La autoridad moral y la honestidad no se compran en la esquina, se construyen con una sola mística, la de luchar siempre, los adversarios, los de la derecha no creen en la unidad, ni en la reconciliación, ellos creen en volver en el pasado del neoliberalismo, en la triquiñuela de la corrupción, en el fraude y el cartel inmobiliaria, el odio discriminatorio, no hay proyecto, eso los distingue".

Agregó que, el movimiento de la Cuarta Transformación se distingue porque aman al pueblo de México, y que les indigna la desigualdad y lucharán el último día de sus vidas por las y los mexicanos puedan comer tres veces al día, acceso a la educación, vivienda, ni que nunca se van a arrodillar ante el poder.

Sheinbaum aseguró que Morena ganará la mayoría en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las gubernaturas que se disputarán, y la presidencia de la República en el 2024.

"Los convocó a seguir avanzando, y que no defraudaremos a nuestros héroes ni a nuestro pueblo, ni nuestra historia, ni al presidente Andrés Manuel López Obrador. Compañeros, vamos a ganar el 2024, vamos por la presidencia de la República", aseguró Claudia Sheinbaum.