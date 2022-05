A 5 años, sigue impune

Destaca que el año pasado iniciaron las audiencias en contra del segundo de los autores materiales del asesinato, quien fue encontrado culpable, con lo que ya son dos los autores materiales que están purgando condenas.

"El tercer autor material fue asesinado a finales del 2017, pero queda pendiente, como sucede en la mayoría de los casos, el castigo para quien dio la orden, en este caso de matar a Javier, y es un tema pendiente, entonces por lo tanto el crimen de Javier sigue impune", sostiene.

-¿Está satisfecha con lo que las autoridades han hecho hasta ahora?, se le peguntó.

-No, no estoy satisfecha. Una no se puede conformar con que estén pagando nada más los autores materiales, quienes accionaron las armas, pero que el que dio la orden no, entonces no. Sí reconozco los avances, pero no estoy satisfecha.

Griselda Triana no solo exige justicia en el caso de su esposo Javier Valdez, sino de todos los periodistas que han sido asesinados en México.

Expresa su preocupación por el incremento de casos durante este sexenio, por lo que exige al gobierno que garantice la seguridad de los periodistas, porque, advierte, la impunidad "va ganando terreno".

"Se han vuelto cotidianos nuestros plantones, nuestras manifestaciones para repudiar que en México se sigan cometiendo de manera más frecuente asesinatos de periodistas, y es algo que no podemos permitir. Creo que yo como esposa de un periodista asesinado en México no puedo tolerar, porque me duele, porque me indigna, porque me doy cuenta que todo ha fallado cuando se trata de la protección y seguridad de las y los periodistas. Entonces si el salir y tomar las calles va a servir para que pongan los ojos y los oídos las autoridades sobre lo que está pasando con los periodistas, lo vamos a seguir haciendo", subraya.

La viuda de Javier Valdez afirma que la impunidad sigue dando licencia a los agresores para acabar con la vida de los periodistas, para desaparecerlos. Aclara que es una impunidad histórica, que no es algo nuevo, sino que se origina sexenios atrás.

"Estamos hablando de impunidad de hace décadas en los casos de periodistas asesinados, periodistas que no han aparecido que han desaparecido desde hace más de 10 años, periodistas que han asesinado también hace más de 10 años. Entonces, no es un tema nuevo la impunidad, pero sí tenemos que seguir hablando de que la impunidad finalmente va ganando terreno", remarca.

Libertades

- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) llamó al gobierno de México a defender la libertad de prensa condenando la violencia contra periodistas y reforzando la protección de los medios de comunicación.

- En un desplegado publicado en el diario estadounidense The Washington Post titulado "Continúa la pesadilla para la prensa en México", la organización acusó que en lo que va del año han sido asesinados 11 periodistas en México, calificando el 2022 como uno de los años "más mortales registrados para los medios en el país".

- Al señalar que México es el lugar más peligroso del mundo para la prensa, dijo que los periodistas están siendo blanco de los cárteles de la droga, así como de políticos locales y funcionarios del gobierno.