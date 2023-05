1 de cada 8 personas funcionarias en Jalisco son LGBT+

GUADALAJARA, Jalisco

El levantamiento de encuestas se hizo en abril y mayo del año pasado; entonces la administración pública estatal contaba con 9 mil 407 servidores y servidoras, de las cuales 5 mil 352 respondieron al menos una de las preguntas de la encuesta, por lo que el universo de encuestados varió en cada interrogante.

De esas más de 5 mil, 658 se identifican abiertamente como LGBTTTIQ+, es decir, un 12.29 por ciento.

"Esto refleja que estamos en todas partes, pero no siempre somos visibles y eso justo uno de los retos", señaló el Director de Diversidad Sexual, Andrés Treviño.

De acuerdo con los resultados, en el servicio público de Jalisco laboran gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, gente no binaria, trans y más personas de orientaciones no heterosexuales e identidades de género no normativas.

"Lo que no se mide no se puede mejorar, no había un documento estadístico que reflejara, de entrada, cuántas personas LGBT trabajamos en el Gobierno de Jalisco y en qué condiciones lo hacemos, esta encuesta nos da mucha luz de cosas positivas (...) pero también nos arroja ciertos contextos de violencia", abundó.

La encuesta también reveló los motivos de discriminación que más vive la gente de la diversidad. De las 649 personas de este sector que contestaron ese reactivo, el 18.03 por ciento señalaron haber vivido discriminación por su orientación sexual y 12.94 por su manera de hablar o expresarse.

Además, las personas de la diversidad sexual también señalaron mayor descontento en los procesos de inclusión de las dependencias, en relación con las personas que no forman parte de la población diversa.

De las 529 encuestados LGBT que respondieron preguntas sobre esta situación el 35.83 por ciento no consideró que en su dependencia gubernamental se propicie un entorno para la expresión libre y abierta de ideas, opiniones y creencias, y el 44.75 por ciento consideró que se toleran las bromas o insultos raciales, étnicos, sexuales o basados en el género.