Destapa Coneval corrupción: Señala un 19% de programas sociales sin población objetivo

Ciudad de México.- El 19% de los programas que impulsa el Gobierno federal no han logrado identificar adecuadamente su población objetivo. Ello significa que 13% del presupuesto asignado a éstos (66 mil 664 millones 700 mil pesos) no tiene un sector claro al cual beneficiar, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su Informe de monitoreo de programas prioritarios 2023, destaca que entre los retos que enfrentan los programas está la identificación adecuada de una población objetivo o un resultado esperado.

"Siempre que no hay transparencia en el uso de los recursos públicos, se corre el riesgo de que no se esté usando para aquello que fue destinado, de que se utilice de manera discrecional y, por supuesto, de que haya beneficios personales, no para los beneficiarios, sino para los funcionarios que operan los programas. Es decir, que haya fugas de corrupción en el dinero que no está bien vigilado", enfatiza María Marván Laborde, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, actualmente INAI.





SIN TRANSPARENTAR

Destaca que en este gobierno no es posible afirmar que no hay corrupción cuando, por ejemplo, existen más de 66 mil millones de pesos que no están transparentados.

"Sí es un abuso de quienes operan esos programas al no tener claridad sobre esa cantidad de dinero. Pero esta administración ha operado en una inmensa opacidad. La Ley de Transparencia le molesta, los organismos de transparencia le incomodan, los mecanismos de rendición de cuentas también le molestan sobremanera", comenta.

A decir de la también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde no hay rendición de cuentas ni transparencia "Hay un caldo de cultivo para la corrupción. La promesa de que este gobierno iba a acabar con la corrupción y nos aseguraba que con el dinero que se desviaba de la corrupción se iban a realizar miles de cosas, en realidad lo único que nos está diciendo es que la corrupción existe y que no hay ninguna disposición para reconocerla y poner remedio a ésta".

Agrega que la opacidad y la impunidad son algunos de los elementos que caracterizan a este gobierno, que concluye el próximo 1 de octubre. "Si algo hemos visto en este sexenio, es el incremento de la opacidad y de la corrupción".





PROGRAMAS SOCIALES

El Coneval detalla que existen 17 programas sociales coordinados por siete dependencias, los cuales, durante 2023, recibieron recursos que alcanzaron 512 mil 805 millones 98 mil pesos.

Los proyectos prioritarios para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación son el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

Otras estrategias importantes para este gobierno son Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.





REPORTA EL CONSEJO

El reporte del consejo señala que programas como Universidades para el Bienestar, diseñado para superar la exclusión en la educación superior; el Programa Nacional de Reconstrucción, para la rehabilitación de inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes culturales afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral no especifican ningún grupo poblacional al cual se busca brindar atención.

Por otro lado, el informe del Coneval detalla que el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos tampoco precisa cuál es el resultado o cambio que se propone, dado que su objetivo se limita a la entrega de un bien (transferencia), lo cual, explica, no es un resultado, sino un tema de gestión.

"En lugar de identificar un problema público a solucionar y la población afectada por este problema, sólo se distribuye un bien, lo que es distintivo de un componente de un programa y no del objetivo central, del motor y eje de un programa", resalta el informe.