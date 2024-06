Advierte Vladimir Putin a Alemania

Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin advirtió el miércoles que Rusia podría dar a otros armas de largo alcance para atacar objetivos en Occidente.

Las declaraciones se dieron luego que Putin advirtió a Alemania que el uso de armas alemanas por Ucrania para atacar objetivos en Rusia supondría un "paso peligroso" y arruinaría las relaciones entre Berlín y Moscú.

Alemania se unió recientemente a Estados Unidos para autorizar a Ucrania a atacar algunos objetivos en suelo ruso con las armas de largo alcance que suministra a Kiev.

ENTREGA DE TANQUES

Las entregas de tanques alemanes a Ucrania fueron un shock para muchos en Rusia, dijo Putin.

"Ahora, si utilizan misiles para atacar instalaciones en territorio ruso, se arruinarán por completo las relaciones ruso-alemanas", afirmó.

Respondiendo a preguntas de los medios de comunicación internacionales por primera vez desde su investidura el mes pasado para un quinto mandato, Putin también dijo que nada cambiará en cuanto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos independientemente de si Joe Biden o Donald Trump ganan las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre.

"Trabajaremos con cualquier presidente que elija el pueblo estadounidense", declaró Putin al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

ABSOLUTA SINCERIDAD

"Lo digo con absoluta sinceridad, no diría que creemos que después de las elecciones algo cambiará en la vía rusa en la política estadounidense", añadió. "No lo creemos. Creemos que no ocurrirá nada tan grave".

Putin también dijo que la condena a Trump en el juicio que enfrentó de dinero por silencio la semana pasada fue el resultado de "la utilización del sistema judicial como parte de la lucha política interna."

El líder ruso respondió a preguntas de agencias de noticias internacionales, entre ellas The Associated Press.

UTILIZA EL FORO ANUAL

- Putin ha utilizado el foro anual para promocionar el desarrollo de Rusia y buscar inversores

- Aunque los encuentros con periodistas formaron parte de sesiones anteriores, no ha aceptado preguntas de periodistas occidentales en el evento de San Petersburgo desde el envío de tropas a Ucrania

- El año pasado no se invitó a periodistas de países que Rusia considera hostiles, como Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y los funcionarios e inversores occidentales también se mantuvieron alejados de la sesión tras las amplias sanciones impuestas a Moscú por Ucrania.