Secretario general de ONU critica ocupación en territorios palestinos

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dio este martes un discurso fuerte ante el Consejo de Seguridad, donde expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en la guerra entre Israel y Hamas; criticó la ocupación y exigió proteger a los civiles. En respuesta, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, exigió su dimisión.

En un encendido discurso, Guterres, quien desde la incursión de la organización islamista Hamas en territorio israelí, el pasado 7 de octubre, no ha podido hablar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó mencionar a Israel o a Hamas por sus nombres, pero criticó a ambos bandos.

"La protección de civiles es primordial en cualquier conflicto armado", dijo, ante los bombardeos constantes de Israel en Gaza y la advertencia de que podría realizar también una incursión terrestre en la zona en los próximos días.

"Proteger a los civiles no puede significar usarlos como escudos humanos", indicó, aludiendo a las acusaciones de que Hamas usa los alrededor de 220 rehenes que tomó en su incursión para impedir los ataques de Israel.

"Proteger a los civiles no significa ordenar que más de un millón de personas evacúen al sur, donde no hay refugios, comida, agua, medicina ni combustible, y luego seguir bombardeando el sur", añadió, cuestionando a Israel, que exigió a los palestinos que viven en el norte de Gaza a irse, en el lapso de 24 horas, al sur, so pena de considerarlos terroristas. Este anuncio generó preocupación en la comunidad internacional, que ha pedido además a Israel permitir el paso de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto.

"Me preocupan las claras violaciones a la ley humanitaria internacional que estamos viendo en Gaza", dijo, y subrayó "que ninguna parte, en ningún conflicto armado, está por encima de la ley".

Sobre la incursión del 7 de octubre, que dejó más de mil 400 muertos del lado israelí, Guterres dijo que no se trató de una acción que "surgiera en el vacío", o de la nada. "El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto sus tierras invadidas por los asentamientos y asoladas por la violencia. Su economía asfixiada. Su gente desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo".

Sin embargo, aclaró que todos los males que sufre el pueblo palestino "no justifican los ataques atroces y estos ataques atroces no pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino".

Sus declaraciones enfurecieron al embajador Erdan. Guterres, "que muestra su comprensión con las campañas de matanzas masivas de niños, mujeres y ancianos, no es apto para dirigir la ONU. Llamo a su inmediata dimisión", escribió Erdan en la red social X (antes Twitter).

Según Erdan, el discurso de Guterres muestra su "comprensión" con los crímenes de Hamas, mientras la agrupación "sigue disparando misiles contra Israel", lo que consideró "prueba más allá de toda duda de que el secretario general está totalmente desconectado de la realidad en nuestra región".