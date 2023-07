Reportero compra droga en Argentina y se hace viral

Argentina

Un reportero en Argentina dejo impactados a los conductores de un noticiero local y a sus televidentes después de que en plena transmisión en vivo comprará droga en un búnker ubicado en el barrio de Once.

De acuerdo con el medio Clarín, el acontecimiento fue trasmitido en el noticiero Desayuno Americano, en donde el reportero Fabián Rubino dejo sin palabras a la conductora Pamela David después de que se acercará a un bunker que vecinos de la zona habían denunciado por la venta de estupefacientes.

Los hechos se registraron pasadas de las 11:00 horas, cuando Rubino estaba haciendo un informe acerca del bunker sobre la calle Sarmiento al 3100, cuando fue sorprendido por un menor de edad que se retiraba del lugar tras aparentemente obtener droga. Tras este hecho, Rubino decidió ingresar al inmueble para comprobar la compra de los estupefacientes.

"Voy a ver si se puede comprar", se le escucha decir al hombre mientras le pedía al camarógrafo que apagara las luces.

En el video se muestra al reportero ingresar por una pequeña puerta hacia el interior de la vivienda cuando le habló a una persona que se encontraba adentro del búnker preguntándole si podía comprar, a lo que esta le contestó que sí, por lo que le pidió el precio del producto: "mil quinientos" se le escucha decir al hombre detrás de la puerta.

Segundos después Rubino salió con una bolsa de sustancias y las mostró en cámara.

"Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro", repitió Pamela.

"Mas allá de lo llamativo, ya tiene que intervenir un fiscal, más allá de la Policía. Esto es para un fiscal", opinó al aire Paulo Vilouta. "Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad... la verdad es que acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita y no me para de latir. Pasé un momento totalmente a full y pusimos en riesgos nuestras vidas", expresó Rubino.

Momentos después Christian Poletti, abogado penalista, llamó desde el estudio de Desayuno Americano a la Policía para denunciar el hecho, a lo que efectivos de la policía ciudadana arribaron al lugar mientras Rubino les explicaba lo ocurrido.

Por su parte, el periodista Gustavo Grabia indicó que la fiscalía especializada le informó "que ese domicilio tuvo cuatro allanamientos, que hay procesados, no detenidos, que vivían allí, por el delito de comercialización de estupefacientes".

Y agregó: "Me dicen que quisieron tapiar y clausurarlo, pero como es un conventillo en donde viven muchas familias que no tienen nada que ver con eso, no lo pueden hacer".

Al final de la transmisión uno de los oficiales dijo ante las cámaras que se había dispuesto "el secuestro del estupefaciente, la declaración de Rubino y la pericia".